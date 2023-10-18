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 Среда, 18 Октября 2023 20:15
Александр Аванесов

МИД РА: B заявлении премьер-министра РА о союзниках не была указана конкретная страна

МИД РА: B заявлении премьер-министра РА о союзниках не была указана конкретная страна

АрмИнфо. Содействие Армении со стороны Европейского Союза в основном ограничилось поддержкой в реализации программ реформ. Об этом 18 октября журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян, комментируя заявление премьер- министра РА, сделанное им в Европарламенте о том, что Ереван готов развивать сотрудничество с ЕС настолько, насколько к этому готова Европа.

 

По словам замминистра, в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС оказывает помощь в развитии демократии, соблюдения прав человека,  трансформации экономики, реформы.  В этом контексте ЕС является одним из важнейших партнеров Армении.  Как отметил замминистра, послание Пашиняна лишь подтверждает политику властей Армении по развитию и углублению отношений  как с ЕС, так и с его государствами.

Ованннисян подчеркнул, что пока не знаком с реакцией российской стороны,  особенно, с учетом того, что речь идет об анонимном источнике, который сегодня резко критично отозвался о выступлении армянского премьера в Европарламенте. <Я воздержусь комментировать заявление анонимного источника. Вы все слушали выступление премьер-министра, и могли убедиться в том, что ничего сенсационного в нем не было.  В отношении союзников, о которых  говорил премьер,  не была указана ни одна страна. Что касается российских миротворцев, то, конечно, в этом вопросе наше разочарование более чем очевидно, об их бездействии  много раз говорилось>, - подчеркнул замминистра.

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