Среда, 18 Октября 2023 20:15

АрмИнфо. Содействие Армении со стороны Европейского Союза в основном ограничилось поддержкой в реализации программ реформ. Об этом 18 октября журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян, комментируя заявление премьер- министра РА, сделанное им в Европарламенте о том, что Ереван готов развивать сотрудничество с ЕС настолько, насколько к этому готова Европа.

По словам замминистра, в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС оказывает помощь в развитии демократии, соблюдения прав человека, трансформации экономики, реформы. В этом контексте ЕС является одним из важнейших партнеров Армении. Как отметил замминистра, послание Пашиняна лишь подтверждает политику властей Армении по развитию и углублению отношений как с ЕС, так и с его государствами.

Ованннисян подчеркнул, что пока не знаком с реакцией российской стороны, особенно, с учетом того, что речь идет об анонимном источнике, который сегодня резко критично отозвался о выступлении армянского премьера в Европарламенте. <Я воздержусь комментировать заявление анонимного источника. Вы все слушали выступление премьер-министра, и могли убедиться в том, что ничего сенсационного в нем не было. В отношении союзников, о которых говорил премьер, не была указана ни одна страна. Что касается российских миротворцев, то, конечно, в этом вопросе наше разочарование более чем очевидно, об их бездействии много раз говорилось>, - подчеркнул замминистра.