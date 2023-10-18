Среда, 18 Октября 2023 16:21

АрмИнфо. В начале октября бывший начальник военной разведки ГШ ВС Армении, экс-министр обороны РА Аршак Карапетян объявил о начале политической деятельности и создании политического движения "Освобождение Армении от внутренних и внешних врагов". В своем видеобращении в соцсети он отметил, что намерен создать надежную и безопасную систему, которая позволит сохранить государственность страны и обеспечить дальнейшее развитие республики. По его словам, в серьезности его намерений граждане очень скоро убедятся.

Говоря о своем увольнении, Карапетян заявил, что это случилось потому, что он не принял ультиматума, предъявленного ВС Азербайджана, отдав приказ открывать огонь в случае нарушения государственной границы Армении. Бывший глава МО утверждал, что трагедия в Нагорном Карабахе произошла из-за трусости и предательства армянских властей, бросивших народ НК на произвол судьбы.

Сегодня экс-министр обороны согласился ответить на ряд вопросов АрмИнфо:

- Существует скептитцизм относительно Ваших намерений, насколько они серьезны и обоснованы?

-Я уверен, что не оставляю впечатление несерьезного человека. Думаю, кто знаком со мной и близко меня знает, это подтвердят. В ближайшее время я докажу это своими конкретными действиями и шагами. Одновременно я хочу довести до Вашего сведения, что я не люблю много говорить, а просто занимаюсь делом.

- Что из себя представляет заявленное Вами движение? Намерены ли Вы объединить партии и общественные организации для достижения поставленных целей? Если да, то можете ли Вы указать эти силы? Какие шаги Вы намерены предпринять – проводить митинги, шествия или какие-либо другие акции?

- Движение будет объединять всех армян – патриотов, независимо от того, это организация, партия или отдельные люди. Процесс уже идет. Уже по прошествии нескольких дней после своего заявления я получил более 12 тыс заявок от физических лиц армянской национальности со всего мира и, конечно, же, из Армении. В настоящее время, как вы, наверняка, знаете, «Армянский Национальный фронт» в лице Геворка Геворкяна уже заявил о готовности присоединиться. Организация сейчас активно работает. В ближайшем будущем свои заявления сделают и другие организации. Всю информацию вы найдете на сайте, который мы запускаем. Там будут ответы на все Ваши вопросы.

- Видите ли Вы возможности для возвращения Арцаха?

- Арцах мы обязательно вернем. Без Арцаха Армения будет очень уязвима. Мы проиграли сражение, но не войну. Есть конкретные задачи, которые мы будем решать после того, как избавимся от нынешнего правительства предателей и трусов. С ними это невозможно. Такого позора, который именно они допустили, армянский народ не испытывал еще никогда за всю свою многовековую историю. Они должны ответить за сдачу нашего Арцаха! И они ответят!

- Действующие власти активно используют тезис о том, что бывшие власти не покупали вооружений, а Россия не выполняла своих союзнических обязательств. Насколько данное обвинение соответствует реальности, принимая во внимание то количество вооружений, которое Армия обороны Арцаха передала Азербайджану

- Знаете, что нашим властям лучше всего удается? Впутывать наш народ в «разборки» прошлого, втянуть всех в эту авантюру, чтобы люди не видели свое настоящее и не понимали, что над нацией нависла серьезная угроза. Таким образом, власти оправдывают свою, мягко говоря, некомпетентность и трусость. Что касается вопроса о вооружении, то скажу, что, будучи Министром обороны, я договорился о крупных поставках вооружений из РФ, уже были практически решены даже логистические вопросы. Уже была договоренность о начале модернизации ВС РА совместно с ВС РФ. В 2021 году больше месяца в ГШ ВС РА работало около 30 генералов и офицеров высшего руководства и специалистов высшего уровня нескольких академий ВС РФ. В результате завершения модернизации уже к 2023 году мы бы имели качественно новые Вооруженные Силы Армении. В таких условиях, как вы понимаете, мы бы сохранили Арцах. Скажу больше: поставки вооружения на многие сотни миллионов долларов США из РФ ранее, в рамках «Военно-Технической помощи», не продавались Армении, а практически отдавались в дар. Часть этого вооружения мы в свое время передали Арцаху. И, как Вы правильно заметили, потом Армия обороны Арцаха передала его Азербайджану.

- И еще один вопрос: депутат Национального Собрания РА Тигран Абрамян как-то заметил, что выдвигая обвинения в адрес властей, вы должны представить имеющиеся у Вас факты. Можете Вы их представить?

- Я согласен с депутатом. Я сделаю это, когда нынешние власти уйдут в отставку. Сейчас это бесполезно. Это касается и сдачи Рубена Варданяна. Власти фабрикуют уголовные дела, в большинстве своем на военных. Они говорят о демократии, а сами блокирует всех, кто пытается им помешать. Возбуждают все новые дела, арестовывают. Подмяли под себя всю правоохранительную систему. Но я знаю много патриотов из этой системы. Как только я заявил о вступлении в политическую борьбу, уже на следующий день моих родственников вызвали и уволили с госслужбы. Моего соседа, простого сержанта-контрактника, уволили за один лайк в Фейсбуке на моей странице. Не удивлюсь новым «нарисованным» уголовным делам. Это уровень наших властей. Ни при каких властях я не помню такого! Еще в 2018 году в присутствии свидетелей я сказал главе государства, что он не может быть премьером. На его вопрос: «а кем он может быть?», я ответил, что его место в Парламенте. Сейчас мы работаем! И Победа будет за нами!

- Спасибо за интервью.