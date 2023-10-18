Среда, 18 Октября 2023 14:33

АрмИнфо.По положению на сегодняшний день, из 60 человек, задержанных в ходе антиправительственных выступлений 19-20 сентября, 37 граждан находятся в уголовно-исправительных учреждениях Армении. Об этом 18 октября журналистам заявил секретарь оппозиционной фракции <Армения> Национального Собрания РА Арцвик Минасян.

По его словам, при рассмотрении уголовных дел, выдвинутых против них, становится очевидным отсутствие какого либо оснований для ареста. Следствие и суды при вынесении решений оперируют исключительно на показания полицейских, действия которых международные структуры признали непропорциональными. При этом, практически нет какого-либо зарегистрированного доказательства об их причастности к совершению правонарушения. <Власти любой ценой хотят показать, что против них нет приема, и они готовы перейти все границы дозволенного с применением любого метода, чтобы креслу Никола (премьер-министр РА Никол Пашинян- ред.) не было опасности>, - отметил оппозиционер.

Он добавил, что вчерашнее выступление премьера в Европарламенте говорит лишь о сохранении его кресла. <Он никак не хочет понять, что подобным поведением нельзя настолько ущемлять достоинство народа. Своим отношением и своими заявлениями он только позорит нашу государственность и наш народ>, - отметил Минасян, добавив, что на все обращения оппозиционных сил в адрес международных структур остались безответными. <Эти структуры по сути хотят, чтобы Пашинян выполнил все поручения геополитических центров, которые находятся под влиянием турецко- азербайджанского тандема>, - сказал Минасян.