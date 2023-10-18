Среда, 18 Октября 2023 14:07

АрмИнфо. 18 октября в суде обще юрисдикции Еревана рассматривается ходатайство о продлении срока ареста сына второго президента РА Роберта Кочаряна Левона Кочаряна.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет обвинил Кочаряна-младшего в избиении четырех полицейских. 25 сентября на основании ходатайства следственного органа решением суда Левон Кочарян был арестован сроком на один месяц. Между тем, в сети появились кадры с избиением полицейскими Кочаряна-младшего, после которого он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

В беседе с журналистами адвокат Кочаряна-младшего Эрик Алексанян отметил, что кадры избиения должны были быть изучены, после чего данного уголовного дела просто не могло быть. <Но, как видим, дело не только прекращено, но еще и рассматривается вопрос о продлении сроков ареста, что является правовым беспределом. Мы уже были свидетелями подобных уголовных дел и данное дело - не исключение>, - констатировал адвокат.

Напомним, что Кочарян-младший был вначале задержан, а затем и арестован с акций протеста, прокатившихся по стране с 19 сентября, когда ВС Азербайджана начали очередную агрессию против народа Нагорного Карабаха. Участники акций требовали отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна, был даже создан национальный комитет по координации мероприятий по отстранению главы правительства от власти.