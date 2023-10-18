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АрмИнфо. 18 октября в суде обще юрисдикции Еревана рассматривается ходатайство о продлении срока ареста сына второго президента РА Роберта Кочаряна Левона Кочаряна.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет обвинил Кочаряна-младшего в избиении четырех полицейских. 25 сентября на основании ходатайства следственного органа решением суда Левон Кочарян был арестован сроком на один месяц. Между тем, в сети появились кадры с избиением полицейскими Кочаряна-младшего, после которого он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.
В беседе с журналистами адвокат Кочаряна-младшего Эрик Алексанян отметил, что кадры избиения должны были быть изучены, после чего данного уголовного дела просто не могло быть. <Но, как видим, дело не только прекращено, но еще и рассматривается вопрос о продлении сроков ареста, что является правовым беспределом. Мы уже были свидетелями подобных уголовных дел и данное дело - не исключение>, - констатировал адвокат.
Напомним, что Кочарян-младший был вначале задержан, а затем и арестован с акций протеста, прокатившихся по стране с 19 сентября, когда ВС Азербайджана начали очередную агрессию против народа Нагорного Карабаха. Участники акций требовали отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна, был даже создан национальный комитет по координации мероприятий по отстранению главы правительства от власти.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Все силы, заинтересованные в урегулировании отношений Армения-Азербайджан, обрадовались факту геноцида народа Арцаха - экс-госминистр НКР
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|Председатель Халк Маслахаты рассказал в Пекине об интеграционных проектах Туркменистана
|Палата представителей Нидерландов рекомендовала правительству страны позитивно относиться к запросам Армении на получение военной помощи от ЕС
|Василис Марагос: Обсуждаются возможности финансирования проектов развития в сфере здравоохранения, предусмотренных планом действий РА-ЕС
|Пашинян и Миятович обсудили гумситуацию в результате вынужденного переселения более 100 тыс. армян из Нагорного Карабаха
|МОНКС представило список госучреждений готовых принять насильственно перемещенных студентов из Арцаха
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|Посол Франции в Армении отправился в Вайоцдзорскую область
|Баку увеличивает расходы на оборону и безопасность
|Адвокат: дело в отношении Кочаряна-младшего - ни что иное, как правовой беспредел
|В Москве крайне возмущены речью Пашиняна в Страсбурге
|В Армении за воспрепятствование деятельности таможенников будут привлекать к ответственности
|Политик: Армения и Азербайджан не могут проводить разграничение границ на основе карт 1975 года
|Министр: с 2027 года все медицинские работники в Армении должны будут иметь на руках соответствующие лицензии
|Канатная дорога <Крылья Татева> номинирована на World Travel Awards 2023
|Миахил Саакашвили советует Николу Пашиняну идти ва-банк - вывести российскую базу, выйти из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС
|Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе - ключевой элемент армяно-азербайджанской нормализации - Захарова
|Израильский ученый сравнил действия ХАМАС с поведением Азербайджана
|Мнение: Альянс между Азербайджаном и Израилем сыграл решающую роль в карабахском конфликте
|Уголовное дело в отношении бывшего министра культуры Асмик Погосян направлено в суд
|Врачи из Арцаха приступают к профессиональной деятельности в Армении
|Депутат армянского парламента обсудила с послом Великобритании вопросы помощи арцахским беженцам
|На территории <Садов Далмы> открыт древний неповрежденный культурный слой
|Правозащитник о выступлении Пашиняна в Страсбурге: Евродепутатов не волнуют страдания Армении, Арцаха и армянского народа
|Разбомбленная Израилем баптистская больница расположена на территории, принадлежащей Иерусалимскому патриархату ААЦ
|Гол Сперцяна не помог сборной Армении избежать поражения в матче с северомакедонцами
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговор
|В этом году фестиваль анимационного кино <РеАнимания> отметит свое 15-летие
|Серж Саргсян: Вопрос самоопределения Арцаха не был решен, потому что против него боролись не только власти Азербайджана
|Оливье Декотиньи сообщил о предстоящих обсуждениях между министрами обороны Армении и Франции
|Директор Ереванского театрального фестиваля: У нас есть воля стать одним из лучших театральных фестивалей мира
|Бывший глава агентства ЗАГС <закрывал глаза> на незаконное усыновление
|В школах областей Армении имеются вакансии учителей практически по всем предметам - МОНКС
|В Азербайджане приступили к "реинтеграции" мнимых арцахцев
|Правительство РА внедрит программы содействия для насильственно переселенных жителей Нагорного Карабаха
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|Если принципы, оговоренные в гранадском заявлении подтвердятся, подписание мирного договора до конца года станет реалистичным - Пашинян
|Мы не смогли предотвратить этнические чистки армян в Нагорном Карабахе - Пашинян
|Союзники Армении в сфере безопасности публично призывали свергнуть демократическое руководство в стране - Пашинян
|Очевидно, что в ЕС есть консенсус в связи с углублением отношений с Арменией - Пашинян
|В Армении впервые выступят тенор Роландо Вильясон и арфист Ксавье де Местр
|Посол: предстоящий визит в Ереван высокопоставленной делегации Литвы призван продемонстрировать поддержку Вильнюсом Армении
|Бывший премьер Арцаха: В результате азербайджанской агрессии 150 тысяч арцахцев стали беженцами , а не 100 тысяч
|Легендарный парижский театр "Одеон" предстанет перед армянским зрителем
|Посол РА: полноценное развитие Армении, Грузии и Азербайджана возможно только через установление мира и стабильности в регионе
|В немецком Бундестаге представлена позиция Армении по региональным проблемам
|Тагуи Товмасян обсудила с французскими сенаторами последствия азербайджанской агрессии в отношении Арцаха и Армении
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