Среда, 18 Октября 2023 13:26

АрмИнфо. Демаркация границ между Арменией и Азербайджаном не может быть проведена на основе карт от 1975 года, так как указанные на тот момент рубежи не являлись государственными границами. Подобного мнения придерживается экс-советник премьер-министра РА, представитель партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян.

Вышесказанное Араклян аргументирует тем, что на тот момент Армения и Азербайджан не были субъектами международного права, поэтому не могли иметь государственных границ.

Однако, по словам политика, это вовсе не означает, что между Арменией и Азербайджаном никогда не было государственной границы.

"C ноября 1920 году по март 1922 года Армения и Азербайджан были де-юре независимыми государствами с точки зрения международного права. Лишь в марте 1922 года была образована Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика, к которой и присоединилась Армения. Причем, СССР образовался позже, лишь в декабре 1922 года", - напомнил политик.

В результате, продолжил он, Армения и Азербайджан в 1922 году имели государственную границу с точки зрения международного права, по которой и присоединились к Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республике, а затем и к СССР.

"Следовательно, за основу разграничения границ Армении и Азербайджана должны браться исключительно карты начала 1922 года, где Армения и Азербайджан были независимыми государствами с государственной границей", - подытожил Аракелян.

Напомним, что 17 октября в Страсбурге, премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявил, что Ереван готов приступить к демаркации и делимитации границ с Азербайджаном на основе последних карт Генштаба СССР (ориентировочно карты 1975 года.), что подразумевает, в том числе и передачу Азербайджану ряда армянских сел в Тавушском и Араратском областях.