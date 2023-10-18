|Генсек МОФ прибыла в Армению выразить свою солидарность с армянским народом
|Из более 100 тыс насильственно перемещенных арцахцев единовременную помощь получили около 80 тыс.
|Замглавы МИД Армении: ООН не смогла активировать свою систему раннего реагирования для предупреждения этнических чисток Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Все силы, заинтересованные в урегулировании отношений Армения-Азербайджан, обрадовались факту геноцида народа Арцаха - экс-госминистр НКР
|Завершено предварительное расследование в отношении 4-х медработников, содействовавших хищению более 908 млн драмов со стороны экс-директора МЦ <Сурб Григор Лусаворич>
|В СК Армении возбудили уголовное производство по факту стрельбы во дворе суда общей юрисдикции в Ачапняке
|Посол Франции воочию ознакомился с оккупацией Азербайджаном суверенных территорий РА
|МИД РА: B заявлении премьер-министра РА о союзниках не была указана конкретная страна
|Мирзоян: Армения подала заявку на проведение Международных спортивных и культурных игр Франкофонии в 2027 году
|Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
|Мирзоян высоко оценил позицию МОФ относительно агрессии Азербайджана в отношении Арцаха
|Председатель Халк Маслахаты рассказал в Пекине об интеграционных проектах Туркменистана
|Палата представителей Нидерландов рекомендовала правительству страны позитивно относиться к запросам Армении на получение военной помощи от ЕС
|Василис Марагос: Обсуждаются возможности финансирования проектов развития в сфере здравоохранения, предусмотренных планом действий РА-ЕС
|Пашинян и Миятович обсудили гумситуацию в результате вынужденного переселения более 100 тыс. армян из Нагорного Карабаха
|МОНКС представило список госучреждений готовых принять насильственно перемещенных студентов из Арцаха
|Оппозиционер: Никол Пашинян выполняет требования геополитических центров
|Посол Франции в Армении отправился в Вайоцдзорскую область
|Баку увеличивает расходы на оборону и безопасность
|Адвокат: дело в отношении Кочаряна-младшего - ни что иное, как правовой беспредел
|В Москве крайне возмущены речью Пашиняна в Страсбурге
|В Армении за воспрепятствование деятельности таможенников будут привлекать к ответственности
|Политик: Армения и Азербайджан не могут проводить разграничение границ на основе карт 1975 года
|Министр: с 2027 года все медицинские работники в Армении должны будут иметь на руках соответствующие лицензии
|Канатная дорога <Крылья Татева> номинирована на World Travel Awards 2023
|Миахил Саакашвили советует Николу Пашиняну идти ва-банк - вывести российскую базу, выйти из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС
|Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе - ключевой элемент армяно-азербайджанской нормализации - Захарова
|Израильский ученый сравнил действия ХАМАС с поведением Азербайджана
|Мнение: Альянс между Азербайджаном и Израилем сыграл решающую роль в карабахском конфликте
|Уголовное дело в отношении бывшего министра культуры Асмик Погосян направлено в суд
|Врачи из Арцаха приступают к профессиональной деятельности в Армении
|Депутат армянского парламента обсудила с послом Великобритании вопросы помощи арцахским беженцам
|На территории <Садов Далмы> открыт древний неповрежденный культурный слой
|Правозащитник о выступлении Пашиняна в Страсбурге: Евродепутатов не волнуют страдания Армении, Арцаха и армянского народа
|Разбомбленная Израилем баптистская больница расположена на территории, принадлежащей Иерусалимскому патриархату ААЦ
|Гол Сперцяна не помог сборной Армении избежать поражения в матче с северомакедонцами
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговор
|В этом году фестиваль анимационного кино <РеАнимания> отметит свое 15-летие
|Серж Саргсян: Вопрос самоопределения Арцаха не был решен, потому что против него боролись не только власти Азербайджана
|Оливье Декотиньи сообщил о предстоящих обсуждениях между министрами обороны Армении и Франции
|Директор Ереванского театрального фестиваля: У нас есть воля стать одним из лучших театральных фестивалей мира
|Бывший глава агентства ЗАГС <закрывал глаза> на незаконное усыновление
|В школах областей Армении имеются вакансии учителей практически по всем предметам - МОНКС
|В Азербайджане приступили к "реинтеграции" мнимых арцахцев
|Правительство РА внедрит программы содействия для насильственно переселенных жителей Нагорного Карабаха
|Шармазанов о Самвеле Бабаяне: вы знаете, кто первым бежит с тонущего корабля
|В Ереване найден мертвым замглавы представительства МВД России в РА
|Если принципы, оговоренные в гранадском заявлении подтвердятся, подписание мирного договора до конца года станет реалистичным - Пашинян
|Мы не смогли предотвратить этнические чистки армян в Нагорном Карабахе - Пашинян
|Союзники Армении в сфере безопасности публично призывали свергнуть демократическое руководство в стране - Пашинян
|Очевидно, что в ЕС есть консенсус в связи с углублением отношений с Арменией - Пашинян
|В Армении впервые выступят тенор Роландо Вильясон и арфист Ксавье де Местр
|Посол: предстоящий визит в Ереван высокопоставленной делегации Литвы призван продемонстрировать поддержку Вильнюсом Армении
|Бывший премьер Арцаха: В результате азербайджанской агрессии 150 тысяч арцахцев стали беженцами , а не 100 тысяч
|Легендарный парижский театр "Одеон" предстанет перед армянским зрителем
|Посол РА: полноценное развитие Армении, Грузии и Азербайджана возможно только через установление мира и стабильности в регионе
|В немецком Бундестаге представлена позиция Армении по региональным проблемам
|Тагуи Товмасян обсудила с французскими сенаторами последствия азербайджанской агрессии в отношении Арцаха и Армении
|Читать больше
АрмИнфо. Израильский историк, культуролог и публицист Алек Эпштейн сравнил политику азербайджанского режима с поведенческой линией террористической организации ХАМАС
В интервью программе <Котрикадзе иностранных дел> телеканалу <Дождь>, говоря о необходимости борьбы с ХАМАС Алек Эпштейн отметил, что Израиль не должен бороться конкретно с той или иной организацией, Израиль должен бороться за то, чтобы в секторе Газа не было никакого оружия и все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены.
<ХАМАЗ и Исламский джихад поддерживает подавляющее большинство сектора Газа, поэтому уничтожить эту народную поддержку мы не можем. Мы никакого мира не получим, мы никакого урегулирования не получим, мы должны обеспечить себе хоть какую-то безопасность>, - отметил ученый - публицист. Как подчеркнул ученый, <между Абхазией и Грузией тоже мира нет, но вот такого ужаса, который был в Арцахе, когда в Арцахе не осталось ни одного армянина в следствие этнической чистки: и президент Азербайджана топчет флаг Арцаха и готовит Азербайджан к усилению:>, быть не должно. Поэтому, отметил Эпштейн, <я не хочу, чтобы наших людей убивали, брали в заложники, сжигали и топтали наши флаги. Я хочу, чтобы моя страна жила если не в мире, то в безопасности, чтобы мы могли быть свободным народом в своей стране>.
В этом плане Эпштейн выступил за активное участие международного сообщества. <Получая миллиарды ХАМАС пускал их на убийство людей и вся их вина была в том, что они евреи>, - отметил ученый.
|Генсек МОФ прибыла в Армению выразить свою солидарность с армянским народом
|Из более 100 тыс насильственно перемещенных арцахцев единовременную помощь получили около 80 тыс.
|Замглавы МИД Армении: ООН не смогла активировать свою систему раннего реагирования для предупреждения этнических чисток Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Все силы, заинтересованные в урегулировании отношений Армения-Азербайджан, обрадовались факту геноцида народа Арцаха - экс-госминистр НКР
|Завершено предварительное расследование в отношении 4-х медработников, содействовавших хищению более 908 млн драмов со стороны экс-директора МЦ <Сурб Григор Лусаворич>
|В СК Армении возбудили уголовное производство по факту стрельбы во дворе суда общей юрисдикции в Ачапняке
|Посол Франции воочию ознакомился с оккупацией Азербайджаном суверенных территорий РА
|МИД РА: B заявлении премьер-министра РА о союзниках не была указана конкретная страна
|Мирзоян: Армения подала заявку на проведение Международных спортивных и культурных игр Франкофонии в 2027 году
|Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
|Мирзоян высоко оценил позицию МОФ относительно агрессии Азербайджана в отношении Арцаха
|Председатель Халк Маслахаты рассказал в Пекине об интеграционных проектах Туркменистана
|Палата представителей Нидерландов рекомендовала правительству страны позитивно относиться к запросам Армении на получение военной помощи от ЕС
|Василис Марагос: Обсуждаются возможности финансирования проектов развития в сфере здравоохранения, предусмотренных планом действий РА-ЕС
|Пашинян и Миятович обсудили гумситуацию в результате вынужденного переселения более 100 тыс. армян из Нагорного Карабаха
|МОНКС представило список госучреждений готовых принять насильственно перемещенных студентов из Арцаха
|Оппозиционер: Никол Пашинян выполняет требования геополитических центров
|Посол Франции в Армении отправился в Вайоцдзорскую область
|Баку увеличивает расходы на оборону и безопасность
|Адвокат: дело в отношении Кочаряна-младшего - ни что иное, как правовой беспредел
|В Москве крайне возмущены речью Пашиняна в Страсбурге
|В Армении за воспрепятствование деятельности таможенников будут привлекать к ответственности
|Политик: Армения и Азербайджан не могут проводить разграничение границ на основе карт 1975 года
|Министр: с 2027 года все медицинские работники в Армении должны будут иметь на руках соответствующие лицензии
|Канатная дорога <Крылья Татева> номинирована на World Travel Awards 2023
|Миахил Саакашвили советует Николу Пашиняну идти ва-банк - вывести российскую базу, выйти из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС
|Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе - ключевой элемент армяно-азербайджанской нормализации - Захарова
|Израильский ученый сравнил действия ХАМАС с поведением Азербайджана
|Мнение: Альянс между Азербайджаном и Израилем сыграл решающую роль в карабахском конфликте
|Уголовное дело в отношении бывшего министра культуры Асмик Погосян направлено в суд
|Врачи из Арцаха приступают к профессиональной деятельности в Армении
|Депутат армянского парламента обсудила с послом Великобритании вопросы помощи арцахским беженцам
|На территории <Садов Далмы> открыт древний неповрежденный культурный слой
|Правозащитник о выступлении Пашиняна в Страсбурге: Евродепутатов не волнуют страдания Армении, Арцаха и армянского народа
|Разбомбленная Израилем баптистская больница расположена на территории, принадлежащей Иерусалимскому патриархату ААЦ
|Гол Сперцяна не помог сборной Армении избежать поражения в матче с северомакедонцами
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговор
|В этом году фестиваль анимационного кино <РеАнимания> отметит свое 15-летие
|Серж Саргсян: Вопрос самоопределения Арцаха не был решен, потому что против него боролись не только власти Азербайджана
|Оливье Декотиньи сообщил о предстоящих обсуждениях между министрами обороны Армении и Франции
|Директор Ереванского театрального фестиваля: У нас есть воля стать одним из лучших театральных фестивалей мира
|Бывший глава агентства ЗАГС <закрывал глаза> на незаконное усыновление
|В школах областей Армении имеются вакансии учителей практически по всем предметам - МОНКС
|В Азербайджане приступили к "реинтеграции" мнимых арцахцев
|Правительство РА внедрит программы содействия для насильственно переселенных жителей Нагорного Карабаха
|Шармазанов о Самвеле Бабаяне: вы знаете, кто первым бежит с тонущего корабля
|В Ереване найден мертвым замглавы представительства МВД России в РА
|Если принципы, оговоренные в гранадском заявлении подтвердятся, подписание мирного договора до конца года станет реалистичным - Пашинян
|Мы не смогли предотвратить этнические чистки армян в Нагорном Карабахе - Пашинян
|Союзники Армении в сфере безопасности публично призывали свергнуть демократическое руководство в стране - Пашинян
|Очевидно, что в ЕС есть консенсус в связи с углублением отношений с Арменией - Пашинян
|В Армении впервые выступят тенор Роландо Вильясон и арфист Ксавье де Местр
|Посол: предстоящий визит в Ереван высокопоставленной делегации Литвы призван продемонстрировать поддержку Вильнюсом Армении
|Бывший премьер Арцаха: В результате азербайджанской агрессии 150 тысяч арцахцев стали беженцами , а не 100 тысяч
|Легендарный парижский театр "Одеон" предстанет перед армянским зрителем
|Посол РА: полноценное развитие Армении, Грузии и Азербайджана возможно только через установление мира и стабильности в регионе
|В немецком Бундестаге представлена позиция Армении по региональным проблемам
|Тагуи Товмасян обсудила с французскими сенаторами последствия азербайджанской агрессии в отношении Арцаха и Армении
|Читать больше
|Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Читать больше
|Мнение: Альянс между Азербайджаном и Израилем сыграл решающую роль в карабахском конфликте
|Министр: Армения является лишь сторонницей честной борьбы в спорте
|"Газпром Армения" взяла на себя оплату аренды жилья для более 3200 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Алиев рассказал главам спецслужб СНГ азербайджанскую интерпретацию региональной истории и коснулся мирного процесса между Ереваном и Баку
|В парламент Армении будет внесен законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана
|В Москве не видят поля для диалога с Ереваном на фоне "недружественного шага" по ратификации Римского статута
|Шарль Мишель пригласит Пашиняна и Алиева на встречу в Брюсселе до конца октября
|Депутаты НС Армении отреагировали на видеообращение бывшего министра обороны
|Президент Нагорного Карабаха уже находится на территории Армении - СМИ
|Брэд Шерман призвал США вооружить Армению
|Арцах должен стать новой миссией армянского народа, в противном случае будут потеряны оставшиеся осколки государственности - эксперт
|Мэл Гибсон о ситуации в Арцахе: Мы являемся свидетелями современного геноцида
|Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года - указ президента
|В Совфеде России заявили о невозможности помощи Варданяну, а в Институте Лемкина призвали обеспечить его безопасность
|Депутат: СНБ Армении должна выяснить, как, через кого и вокруг чего Самвел Бабаян вел переговоры с Азербайджаном