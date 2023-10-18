Среда, 18 Октября 2023 12:07

АрмИнфо. Израильский историк, культуролог и публицист Алек Эпштейн сравнил политику азербайджанского режима с поведенческой линией террористической организации ХАМАС

В интервью программе <Котрикадзе иностранных дел> телеканалу <Дождь>, говоря о необходимости борьбы с ХАМАС Алек Эпштейн отметил, что Израиль не должен бороться конкретно с той или иной организацией, Израиль должен бороться за то, чтобы в секторе Газа не было никакого оружия и все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены.

<ХАМАЗ и Исламский джихад поддерживает подавляющее большинство сектора Газа, поэтому уничтожить эту народную поддержку мы не можем. Мы никакого мира не получим, мы никакого урегулирования не получим, мы должны обеспечить себе хоть какую-то безопасность>, - отметил ученый - публицист. Как подчеркнул ученый, <между Абхазией и Грузией тоже мира нет, но вот такого ужаса, который был в Арцахе, когда в Арцахе не осталось ни одного армянина в следствие этнической чистки: и президент Азербайджана топчет флаг Арцаха и готовит Азербайджан к усилению:>, быть не должно. Поэтому, отметил Эпштейн, <я не хочу, чтобы наших людей убивали, брали в заложники, сжигали и топтали наши флаги. Я хочу, чтобы моя страна жила если не в мире, то в безопасности, чтобы мы могли быть свободным народом в своей стране>.

В этом плане Эпштейн выступил за активное участие международного сообщества. <Получая миллиарды ХАМАС пускал их на убийство людей и вся их вина была в том, что они евреи>, - отметил ученый.