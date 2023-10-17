Вторник, 17 Октября 2023 17:52

АрмИнфо. Будучи уполномоченным лицом в сфере иностранного усыновления, бывший глава агентства записи актов гражданского состояния злоупотребил своими служебными полномочиями. Прокурор возбудил публичное уголовное преследование.

Согласно информации Генпрокуратуры РА, А.С., с 26 сентября 2013 г. по 29 апреля 2017 г. занимая должность руководителя Агентства записи актов гражданского состояния Министерства юстиции РА, умышленно не выполнял свои служебные обязанности, причинив значительный ущерб законным интересам государства.

В частности, А.С., будучи проинформирован о деятельности иностранных организаций на территории Республики Армения в нарушение Конвенции "О защите детей и сотрудничестве в области иностранного усыновления" (далее - Конвенция), будучи ответственным за предотвращение получения финансовых или иных выгод, связанных с усыновлением, не осуществлял никакого контроля. В результате действующие в сфере организации продолжили деятельность в Республике Армения без разрешения и прохождения соответствующей процедуры.

Кроме того, А.С., имея тесную связь с А.Г., занимающимся организацией иностранных усыновлений (обвиняемым в находящемся в суде уголовном производстве по поводу усыновления), умышленно не принял меры по исполнению обязательств, предусмотренных статьей 8 Уголовного кодекса Российской Федерации. Конвенции (предотвращение усыновления, получение финансовой или иной выгоды в связи с посреднической деятельностью по усыновлению и предотвращение усыновления). В результате А.Г. не только получил необоснованную финансовую выгоду, но и отдельную компенсацию за проведение процесса усыновления каждого ребенка, что противоречит Конвенции; за усыновление каждого ребенка

А.Г. была перечислена сумма, явно превышающая сумму, необходимую для расходов, определенных законодательством РА.

Помимо вышеизложенного, в представленных иностранцами документах отсутствовали документы, необходимые для регистрации с целью усыновления ребенка, предусмотренные постановлением Правительства Республики Армения о том, что лицо, желающее усыновить ребенка, не больны любым из заболеваний, включенных в список, утвержденный постановлением Правительства Республики Армения в 2005 году. А.С., являясь членом межведомственной рабочей группы, созданной с целью изучения вышеуказанных документов, после изучения заявлений усыновителей и представленных документов, предложил руководителю центрального органа РА (министру юстиции Республика Армения) предоставить иностранцам положительное заключение о возможности усыновления ребенка, являющегося гражданином РА, игнорируя отсутствие вышеуказанного документа, необходимого для постановки на учет с целью усыновления.

В результате действий А.С. наступили серьёзные последствия: лицо, занимающееся организацией иностранного усыновления, продало двух и более детей из детских домов, действующих на территории Республики Армения, с целью передачи их на попечение усыновителю.

16 октября 2023 года прокурором возбуждено публичное уголовное преследование в отношении А.С. по статье 308 части 2 УК РА, принятого 18 апреля 2003 года (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) (10 эпизодов). В рамках того же уголовного производства в мае 2023 года было возбуждено уголовное преследование в отношении Д.Г., который пытался продать двоих детей за 20 000 евро и 5 000 долларов США в целях передачи их опекуну, согласно ст. 34-168 УК РА, принятого 18.04.2003 г., пунктом 2 части 2 статьи (покушение на продажу двух и более детей в целях передачи их на попечение) и пунктом 1 части 3 статьи 190 (легализация особо крупных сумм доходов, полученных преступным путем (отмывание денег)).