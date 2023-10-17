Вторник, 17 Октября 2023 17:49

АрмИнфо.Правительство Армении планирует разработать и внедрить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы содействия для насильственно переселенных жителей Нагорного Карабаха. Об этом 17 октября на брифинге заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян.

По его словам, в настоящее время единовременную помощь в размере 100 тысяч драм в расчете на каждого переселенца уже получили свыше 80 тысяч человек, несмотря на то, что изначально планировалось направить средства для 60 тысяч человек. В результате быстрой идентификации личностей эта сумма увеличилась до свыше 60 тысяч переселенцев.

Содействие предоставляется и детям, в связи с чем создана отдельная площадка, на которой матери сообщают данные о своих детях, после обобщения которых около 30 тысяч детей получат по 27300 драм на каждого несовершеннолетнего. В конце прошлой недели удалось осуществить выплаты на 14 593 детей. Данные по остальным несовершеннолетним обобщаются, и выплаты будут произведены в ближайшие дни.

Министр также сообщил, что продолжается реализация среднесрочной программы по выплатам по 40 тысяч драм за аренду помещения и 10 тысяч драм за коммунальные услуги на каждого переселенца, кроме тех, у кого имеется дом или квартира в Армении. Впрочем, последние смогут воспользоваться программой содействия за оплату коммунальных

услуг. На ближайшем заседании правительства данная программа будет утверждена и финансирование будет открыто.

В ноябре текущего года будет запущена еще одна электронная площадка, на которой карабахцы, представив заявление один раз, смогут получать финансовое содействие.

Мкртчян заметил, что переселенцы могут посетить один из 47 центров социальных услуг, где получат информацию о рабочих местах. По положению на текущий момент, свыше 100 человек, получив консультации в центрах, смогли трудоустроиться.