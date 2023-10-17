Вторник, 17 Октября 2023 17:03

АрмИнфо.В Следственный комитет Армении поступило сообщение о смерти гражданина России. По факту инициировано уголовное производство. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщил пресс-секретарь Следкома Армении Гор Абрамян, в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ об обнаружении на своем рабочем месте мертвым заместителя руководителя представительства МВД РФ в РА Вячеслава Пономарева.

Как рассказал пресс-секретарь СК РА, уголовное дело возбуждено по признакам ч.1 ст.155 УК РА (убийство). Он добавил, что согласно новому УК, во всех подобных случаях смерти, уголовное производство инициируется именно по признакам этой статьи, что вовсе не означает, что основная версия - это убийство.

"Проведен внешний осмотр трупа - следов насилия не обнаружено. По предварительным данным, мы имеем дело с внезапной смертью. Назначена судмедэкспертиза, по ее результатам буду ясны причины и обстоятельства смерти", - отметил Абрамян.

Ранее, в криминальной хронике появились сообщения о том, что 17 октября в районе 09.40 на рабочем месте было обнаружено тело 37-летнего Вячеслава Пономарева.