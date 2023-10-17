Вторник, 17 Октября 2023 15:11

АрмИнфо.Союзники Армении в сфере безопасности публично призывали свергнуть демократическое руководство в стране, сказал в ходе выступления в Европарламенте премьер-министр РА Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, демократия в Армении проходит через серьезные испытания. Но, если бы Армения не была демократической, то после пережитых ее ударов, она бы утратила свою независимость и суверенитет. Об этом свидетельствуют события 2020 и 2021 гг., добавил он, напомнив о последующих подписанию трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года событиях, своей отставке и роспуске парламента, а также о внеочередных выборах в парламент РА.

<12 мая 2021 года ВС Азербайджана нарушили границы Армении и вторглись до 4-х км в глубь суверенной территории Армении на протяженности до 100 км. В этой ситуации считающаяся системой безопасности Армении ОДКБ и страны, имеющие обязательства по безопасности по двусторонним договорам ничем не помогли Армении, оставив нас одних>, - сказал он. Это, как считает Пашинян, было направлено на провал внеочередных выборов и формирование правительства из числа <своих ставленников>. Несмотря на это Армения сумела провести свободные и демократичные выборы, в результате которых был преодолен внутриполитический кризис, подчеркнул он.

Тем не менее, демократия в Армении получала и продолжает получать серьезные удары по одному и тому же сценарию. <Сначала следует внешняя агрессия, потом бездействие союзников Армении, а потом попытки использовать военную или гуманитарную ситуацию для свержения власти в стране, что проявляется в гибридных технологиях, провоцировании внутренних беспорядков, направляемых внешними силами. После 2020 года подобные события происходили несколько раз, крупнейшим из которых было нападение на Армению со стороны Азербайджана в сентябре 2022 г, в результате чего была оккупирована суверенная территория Армении>, - отметил Пашинян.

Самым свежим и самым трагическим примером являются события, произошедшие совсем недавно, когда Азербайджан реализуя свою долголетнюю политику этнических чисток, совершил крупномасштабное нападение на Нагорный Карабах. <В то время, как более 100 000 армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в сфере безопасности не только не помогали нам, но и делали публичные призывы к смене власти, свержению демократического руководства в Армении. Но народ Армении объединился во имя суверенитета, независимости и демократии и <очередной заговор> провалился>, - сказал Пашинян.

Правительство и народ, по словам премьера, объединились для помощи жертвам этнических чисток из Нагорного Карабаха.