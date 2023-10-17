Вторник, 17 Октября 2023 14:50

АрмИнфо.17 октября министр здравоохранения РА Анаит Аванесян приняла посла Литвы в РА Андрюса Пулокаса.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА, в ходе встречи посол отметил, что ожидается визит в Ереван высокопоставленной делегации Литвы, которая намерена продемонстрировать поддержку Литвы Армении в период, полный вызовов.

Анаит Аванесян высоко оценила уровень армяно- литовского политического диалога и существующего сотрудничества.

Министр представила дипломату процесс лечения жертв азербайджанской агрессии и взрыва в Нагорном Карабахе, оказания надлежащей медицинской помощи вынужденно переселенным лицам.

Собеседники обсудили вопросы двустороннего армяно-литовского сотрудничества, а также среднесрочного и долгосрочного сотрудничества в формате Армения-ЕС.