Вторник, 17 Октября 2023 11:11

АрмИнфо. Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян указал на двойные стандарты международных акторов и молчаливое поощрение этнических чисток в Арцахе.

Он обратил внимание, что 16 октября Европейская комиссия объявила о начале операции "Гуманитарный воздушный мост ЕС" для доставки гуманитарной помощи в Сектор Газы.

"Я, конечно, не против защиты гуманитарных прав мирного населения в Газе, и то, что происходит в последние дни, - это просто человеческая трагедия - сотни жертв среди женщин и детей с обеих сторон.

Но почему международные акторы не открыли гуманитарный коридор во время 9- месячной блокады Арцаха? Почему те же самые игроки молча следили за азербайджанской агрессией и, как следствие, за проведением этнической чистки в Арцахе?

Враждебность правительства Армении к нашему народу уже всем очевидна, но это не оправдывает международных игроков, которые своим равнодушием и молчанием привели к сотням жертв и депортации людей или способствовали этому процессу", - отметил Абрамян.

Отметим, что во время блокады, учиненной Азербайджаном в отношении 120 тысячного населения Арцаха, цивилизованное международное сообщество лишь молча наблюдало за тем, как азербайджанские власти морили голодом всё население НКР, периодические делая пустые заявления. Несмотря на то, что власти Арцаха неоднократно призывали открыть воздушный коридор, международное сообщество осталось безразличным к этим призывам. Более того, затем они также молча наблюдали за тем, как Азербайджан устроил этническую чистку коренного населения Арцаха.