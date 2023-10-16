Понедельник, 16 Октября 2023 18:57

АрмИнфо.Конституционный суд установил нарушение Конституции президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Решение в связи с этим было оглашено в зале заседаний Конституционного суда.

Решение поддержали шесть из девяти членов пленума. Кроме того, как заявил председатель Конституционного суда Мераб Турава, к заключению будет приложено особое мнение трех членов пленума Конституционного суда - Ирины Имерлишвили, Георгия Кверенчхиладзе и Теймураза Тугуши.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа 2023 года в ходе своих рабочих визитов за границу 1 и 6 сентября осуществила свои представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства Грузии, нарушив тем самым положения подпункта <а> 1-го пункта 52-й статьи Конституции Грузии. Суд пришел к выводу, что это является нарушением Конституции для целей 48-й статьи Конституции Грузии. Заключение действительно с момента его опубликования на сайте Конституционного суда Грузии, является окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру. К заключению следует приложить особое мнение судей Ирины Имерлишвили, Георгия Кверенчхиладзе и Тимураза Тугуши. Копия заключения должна быть направлена парламенту Грузии, президенту Грузии, правительству Грузии и Верховному суду Грузии. Заключение должно быть немедленно опубликовано на сайте Конституционного суда и направлено в "Законодательный вестник Грузии". Заключение подписывается полным составом пленума, девятью членами Конституционного суда", - заявил Мераб Турава, передает Грузия-онлайн

12 сентября 80 депутатов парламента обратились в Конституционный суд по поводу импичмента президента Грузии. Рассмотрение конституционных представлений по существу началось 3 октября и завершилось 5 октября.

Парламент проголосует по импичменту президента Грузии в течение 2 недель. Для отстранения Саломе Зурабишвили от должности "за" должны проголосовать 100 депутатов. Однако под представлением об импичменте в Конституционный суд подписались 80 парламентариев.

Согласно решению парламента, это пленарное заседание может быть объявлено закрытым. Регламент по вопросу отстранения от должности в порядке импичмента устанавливает следующие правила и процедуры.

Немедленно, но не позднее чем через 3 часа после получения заключения Конституционного суда о действиях должностного лица, о вышеупомянутом факте будут уведомлены спикер парламента, инициаторы увольнения должностного лица путем импичмента, фракции и члены раздробленного парламента.

По регламенту, если Конституционный суд подтверждает нарушение Конституции своим должностным лицом и на момент принятия заключения суда проводится очередное или внеочередное заседание парламента, то не позднее 5-го календарного дня после принятия заключения Парламент принимает постановление о графике проведения следующего заседания. В случае, если очередная или внеочередная сессия парламента не проводится, не позднее чем через 24 часа после ее завершения председатель парламента подает президенту запрос о созыве внеочередной сессии.

Президент будет считаться отстраненным от должности в порядке импичмента, если по крайней мере две трети от общего состава парламента поддержат это решение. Голосование по отстранению от должности путем импичмента является тайным.

Кроме того, если парламент не проголосовал за увольнение должностного лица путем импичмента в сроки, определенные правилами процедуры, или соответствующее количество членов парламента не поддержало это решение, вопрос будет закрыт, и недопустимо предъявлять такое же обвинение вышеуказанным лицам.