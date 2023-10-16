|Бывший премьер Арцаха: В результате азербайджанской агрессии 150 тысяч арцахцев стали беженцами , а не 100 тысяч
|Легендарный парижский театр <Одеон> предстанет перед армянским зрителем
|Посол РА: полноценное развитие Армении, Грузии и Азербайджана возможно только через установление мира и стабильности в регионе
|В немецком Бундестаге представлена позиция Армении по региональным проблемам
|Тагуи Товмасян обсудила с французскими сенаторами последствия азербайджанской агрессии в отношении Арцаха и Армении
|Армянский депутат указал на двойные стандарты международных акторов и молчаливое поощрение этнических чисток в Арцахе
|Омбудсмен Армении рассказала комиссару СЕ о ситуации с переселенцами и на границах страны
|Экс-премьер РА: у армянской стороны не должно быть иллюзий относительно возможного ухода России из региона
|Министр: действия Азербайджана в Нагорном Карабахе являются частью заранее спланированной политики этнической чистки
|МВД РА предупреждает о новом виде жульничества, на этот раз в отношении перемещенных жителей Арцаха
|Впервые в армянской столице состоится "Ереванский театральный фестиваль": ожидается визит именитых мировых театральных коллективов
|Конституционный суд признал нарушение Конституции президентом Грузии
|Министр: Армения является лишь сторонницей честной борьбы в спорте
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Тегеране указали на единственный путь мира на Южном Кавказе
|С сегодняшнего дня прекращается электронная регистрация насильственно перемещенных арцахцев
|Гегам Степанян обвинил Запад в пособничестве Азербайджану в деарменизации Арцаха
|Главы МИД Туркменистана и Китая провели встречу в Пекине
|Пашинян 17 октября выступит в Европарламенте
|Посла Армении в Канаде не пропустили на благотворительный обед Правления Всеармянского фонда в Торонто
|Против журналиста Татула Акопяна будет подан иск за клевету
|Государственный камерный оркестр Армении на гастроли в Германию
|Генпрокуратура Армении возбудила дело на основании заявлений Самвела Бабаяна
|Офис Омбудсмена Армении отреагировал на жалобы о недопуске адвокатов к своим клиентам
|Движение по железнодорожному участку Даларик-Каракерт восстановлено
|Мнение: Уничтожение армянского народа - это конкретный план, успешно реализуемый сегодня
|США помогут Еревану в создании муниципальной полиции
|Армения не должна предавать забвению вопрос Нагорного Карабаха - Вардан Осканян
|Папа Римский призвал защитить монастыри и культовые сооружения в зоне карабахского конфликта
|Первый борт с гражданами Армении вылетел из Тель-Авива в Ереван
|Еревану - 2805!
|Омбудсмен Арцаха: Международное сообщество должно обеспечить немедленное и безопасное возвращение Вагифа Хачатряна в Армению
|В Госдепартаменте США отметили важность соблюдения со стороны ВС Азербайджана международного гуманитарного права
|Апостольский нунций Святого Престола в Армении вручил Арарату Мирзояну Орден Святого Григория Великого
|Тойво Клаар анонсировал встречу между лидерами Армении и Азербайджана
|Секретарь Совета безопасности Армении обсудил вопросы региональной безопасности с депутатом Европарламента
|Франция направит WFP 1 млн. евро для реагирования на чрезвычайные ситуации в Армении
|"Газпром Армения" взяла на себя оплату аренды жилья для более 3200 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Членом Международного почетного совета "Золотого абрикоса" стал оскароносный британский продюсер Джереми Томас
|Журнал TIME рассказал о том, как выглядит культурный геноцид для армян Нагорного Карабаха
|Первый президент Армении встретился с послом России
|В 2024 году Франция приступит к реализации программы по повышению качества преподавания французского языка в школах и колледжах Армении
|Кремль: Путин не поднимал вопрос о судьбе Рубена Варданяна в ходе беседы с Алиевым
|Кремль: Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном
|Песков: Россия не прекращает контакты с Ереваном, Армения остается союзником РФ
|Насколько я понимаю, Армения не выходит из СНГ - Путин
|Открытие посольства Бельгии в Ереване является доказательством нашего прочного партнерства - Ален Симонян
|Земля в Ереване была незаконно продана экс-чиновником мэрии дочери депутата - Генпрокуратура
|Пакет услуг, предлагаемый Ардшинбанком для наших соотечественников из Арцаха
|Конверс Банк: Кредитные каникулы в рамках продукта Converse SME
|Путин: Россия готова организовать в Москве встречу между Арменией и Азербайджаном на любом уровне
|Кабмин опережает сроки по выплатам единовременной помощи арцахцам - Пашинян
|Глава МВД Армении рассказал послу Франции о вызовах, с которыми сталкиваются насильственно перемещенные соотечественники из Арцаха
|Путин: Надеюсь, Армения сможет принять Игры стран СНГ- 2024
|Членство Азербайджана и Турции в СЕ будет означать идеологический конец этой организации - депутат НС РА
|Новый мэр Еревана уверен в успехе сотрудничества с партией <Республика>
|Для изменений государственных границ Армении должны быть правовые основания - министр
|Делегация КГД Армении приняла участие в заседании Совета глав таможенных служб СНГ
|В Баку проходит постановочный суд над похищенным Вагифом Хачтаряном
|В Гегаркуникской области Армении размещены около 5 тысяч насильственно перемещенных жителей Нагорного Карабаха
|Читать больше
АрмИнфо.Руководитель оппозиционной фракции "Справедливость" Давид Галстян подаст иск против журналиста Татула Акопяна за клевету.
Отметим, что ранее Акопян заявил, что бывший замминистра образования Республики Арцах Саргис Голстян назначен оккупационными властями Баку комендантом Степанакерта. На следующий день данная информация была опровергнута его родственником Давидом Галстяном.
"Это лицо, распространило дезинформацию, заявив, что Саргис Галстян назначен комендантом Степанакерта, и, к сожалению, это получило максимальное распространение в СМИ. В ближайшие дни против Татула Акопяна будет подан иск о клевете", - сказал Давид Галстян в беседе с армянскими СМИ.
Отметим, что 15 октября стало известно, что президент Азербайджана, в рамках посещения оккупированного Арцаха назначил Сардара Сафарова комендантом оккупированного Степанакерта.
Как стало известно из азербайджанских СМИ, Сафаров родился в 1973 году в Сумгаите. Окончил Азербайджанский госинститут физкультуры, школу офицеров жандармерии Турции и полицейскую академию МВД. В 1996-2005 годах служил командиром подразделения специального назначения, начальником штаба батальона специального назначения внутренних войск АР. В 2019-2022 годах занимал должности заместителя начальника управления общественной безопасности главного управления полиции Баку и начальника данного управления. Затем был назначен заместителем начальника главного управления полиции Баку по служебной работе. В январе 2023 года Сафаров возглавил главное управление общественной безопасности МВД АР. В июле прошлого года ему было присвоено звание генерал-майора.
|Бывший премьер Арцаха: В результате азербайджанской агрессии 150 тысяч арцахцев стали беженцами , а не 100 тысяч
|Легендарный парижский театр <Одеон> предстанет перед армянским зрителем
|Посол РА: полноценное развитие Армении, Грузии и Азербайджана возможно только через установление мира и стабильности в регионе
|В немецком Бундестаге представлена позиция Армении по региональным проблемам
|Тагуи Товмасян обсудила с французскими сенаторами последствия азербайджанской агрессии в отношении Арцаха и Армении
|Армянский депутат указал на двойные стандарты международных акторов и молчаливое поощрение этнических чисток в Арцахе
|Омбудсмен Армении рассказала комиссару СЕ о ситуации с переселенцами и на границах страны
|Экс-премьер РА: у армянской стороны не должно быть иллюзий относительно возможного ухода России из региона
|Министр: действия Азербайджана в Нагорном Карабахе являются частью заранее спланированной политики этнической чистки
|МВД РА предупреждает о новом виде жульничества, на этот раз в отношении перемещенных жителей Арцаха
|Впервые в армянской столице состоится "Ереванский театральный фестиваль": ожидается визит именитых мировых театральных коллективов
|Конституционный суд признал нарушение Конституции президентом Грузии
|Министр: Армения является лишь сторонницей честной борьбы в спорте
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Тегеране указали на единственный путь мира на Южном Кавказе
|С сегодняшнего дня прекращается электронная регистрация насильственно перемещенных арцахцев
|Гегам Степанян обвинил Запад в пособничестве Азербайджану в деарменизации Арцаха
|Главы МИД Туркменистана и Китая провели встречу в Пекине
|Пашинян 17 октября выступит в Европарламенте
|Посла Армении в Канаде не пропустили на благотворительный обед Правления Всеармянского фонда в Торонто
|Против журналиста Татула Акопяна будет подан иск за клевету
|Государственный камерный оркестр Армении на гастроли в Германию
|Генпрокуратура Армении возбудила дело на основании заявлений Самвела Бабаяна
|Офис Омбудсмена Армении отреагировал на жалобы о недопуске адвокатов к своим клиентам
|Движение по железнодорожному участку Даларик-Каракерт восстановлено
|Мнение: Уничтожение армянского народа - это конкретный план, успешно реализуемый сегодня
|США помогут Еревану в создании муниципальной полиции
|Армения не должна предавать забвению вопрос Нагорного Карабаха - Вардан Осканян
|Папа Римский призвал защитить монастыри и культовые сооружения в зоне карабахского конфликта
|Первый борт с гражданами Армении вылетел из Тель-Авива в Ереван
|Еревану - 2805!
|Омбудсмен Арцаха: Международное сообщество должно обеспечить немедленное и безопасное возвращение Вагифа Хачатряна в Армению
|В Госдепартаменте США отметили важность соблюдения со стороны ВС Азербайджана международного гуманитарного права
|Апостольский нунций Святого Престола в Армении вручил Арарату Мирзояну Орден Святого Григория Великого
|Тойво Клаар анонсировал встречу между лидерами Армении и Азербайджана
|Секретарь Совета безопасности Армении обсудил вопросы региональной безопасности с депутатом Европарламента
|Франция направит WFP 1 млн. евро для реагирования на чрезвычайные ситуации в Армении
|"Газпром Армения" взяла на себя оплату аренды жилья для более 3200 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Членом Международного почетного совета "Золотого абрикоса" стал оскароносный британский продюсер Джереми Томас
|Журнал TIME рассказал о том, как выглядит культурный геноцид для армян Нагорного Карабаха
|Первый президент Армении встретился с послом России
|В 2024 году Франция приступит к реализации программы по повышению качества преподавания французского языка в школах и колледжах Армении
|Кремль: Путин не поднимал вопрос о судьбе Рубена Варданяна в ходе беседы с Алиевым
|Кремль: Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном
|Песков: Россия не прекращает контакты с Ереваном, Армения остается союзником РФ
|Насколько я понимаю, Армения не выходит из СНГ - Путин
|Открытие посольства Бельгии в Ереване является доказательством нашего прочного партнерства - Ален Симонян
|Земля в Ереване была незаконно продана экс-чиновником мэрии дочери депутата - Генпрокуратура
|Пакет услуг, предлагаемый Ардшинбанком для наших соотечественников из Арцаха
|Конверс Банк: Кредитные каникулы в рамках продукта Converse SME
|Путин: Россия готова организовать в Москве встречу между Арменией и Азербайджаном на любом уровне
|Кабмин опережает сроки по выплатам единовременной помощи арцахцам - Пашинян
|Глава МВД Армении рассказал послу Франции о вызовах, с которыми сталкиваются насильственно перемещенные соотечественники из Арцаха
|Путин: Надеюсь, Армения сможет принять Игры стран СНГ- 2024
|Членство Азербайджана и Турции в СЕ будет означать идеологический конец этой организации - депутат НС РА
|Новый мэр Еревана уверен в успехе сотрудничества с партией <Республика>
|Для изменений государственных границ Армении должны быть правовые основания - министр
|Делегация КГД Армении приняла участие в заседании Совета глав таможенных служб СНГ
|В Баку проходит постановочный суд над похищенным Вагифом Хачтаряном
|В Гегаркуникской области Армении размещены около 5 тысяч насильственно перемещенных жителей Нагорного Карабаха
|Читать больше
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Читать больше
|Алиев рассказал главам спецслужб СНГ азербайджанскую интерпретацию региональной истории и коснулся мирного процесса между Ереваном и Баку
|В парламент Армении будет внесен законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана
|В Москве не видят поля для диалога с Ереваном на фоне "недружественного шага" по ратификации Римского статута
|Шарль Мишель пригласит Пашиняна и Алиева на встречу в Брюсселе до конца октября
|Депутаты НС Армении отреагировали на видеообращение бывшего министра обороны
|Президент Нагорного Карабаха уже находится на территории Армении - СМИ
|Брэд Шерман призвал США вооружить Армению
|Арцах должен стать новой миссией армянского народа, в противном случае будут потеряны оставшиеся осколки государственности - эксперт
|Мэл Гибсон о ситуации в Арцахе: Мы являемся свидетелями современного геноцида
|Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года - указ президента
|В Совфеде России заявили о невозможности помощи Варданяну, а в Институте Лемкина призвали обеспечить его безопасность
|Депутат: СНБ Армении должна выяснить, как, через кого и вокруг чего Самвел Бабаян вел переговоры с Азербайджаном
|ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе
|Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
|Президент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу Арцаха