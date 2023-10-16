Понедельник, 16 Октября 2023 16:29

АрмИнфо.Руководитель оппозиционной фракции "Справедливость" Давид Галстян подаст иск против журналиста Татула Акопяна за клевету.

Отметим, что ранее Акопян заявил, что бывший замминистра образования Республики Арцах Саргис Голстян назначен оккупационными властями Баку комендантом Степанакерта. На следующий день данная информация была опровергнута его родственником Давидом Галстяном.

"Это лицо, распространило дезинформацию, заявив, что Саргис Галстян назначен комендантом Степанакерта, и, к сожалению, это получило максимальное распространение в СМИ. В ближайшие дни против Татула Акопяна будет подан иск о клевете", - сказал Давид Галстян в беседе с армянскими СМИ.

Отметим, что 15 октября стало известно, что президент Азербайджана, в рамках посещения оккупированного Арцаха назначил Сардара Сафарова комендантом оккупированного Степанакерта.

Как стало известно из азербайджанских СМИ, Сафаров родился в 1973 году в Сумгаите. Окончил Азербайджанский госинститут физкультуры, школу офицеров жандармерии Турции и полицейскую академию МВД. В 1996-2005 годах служил командиром подразделения специального назначения, начальником штаба батальона специального назначения внутренних войск АР. В 2019-2022 годах занимал должности заместителя начальника управления общественной безопасности главного управления полиции Баку и начальника данного управления. Затем был назначен заместителем начальника главного управления полиции Баку по служебной работе. В январе 2023 года Сафаров возглавил главное управление общественной безопасности МВД АР. В июле прошлого года ему было присвоено звание генерал-майора.