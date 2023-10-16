Понедельник, 16 Октября 2023 16:25

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело на основании заявлений, сделанных экс-министром обороны Арцаха Самвела Бабаяна в эфире Общественного телевидения Армении и представленного 6 октября заявления, сообщает армянская служба Радио Свобода.

Отмечается, что Бабаян, беспрепятственно пересекший азербайджанский КПП в Лачинском коридоре, по прибытии в Ереван посоветовал возбудить уголовное дело против властей Арцаха за <Сдачу Нагорного Карабаха>.

В ответ на запрос Радио Свобода в Генеральной прокуратуре сообщили, что производство инициировано по двум статьям: <Воинская служебная халатность (статья 550-я УК Армении) - Неисполнение или ненадлежащее исполнение командиром (начальником) или должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним, совершенное во время военного положения, войны и в условиях боя> и <Сдача или оставление противнику средств ведения боя (статья 545-я УК Армении) - Сдача или оставление противнику укрепления, боевой техники или другого средства ведения боя командиром (начальником), не принужденная боевой обстановкой.

<Обвиняемых по делу в настоящее время нет>, - говорится в сообщении.

Ранее Бабаян сделал ряд скандальных заявлений в эфире Общественного телеканала Армении, в том числе о том, что бывшие президенты НК и депутаты парламента сдали Нагорный Карабах. Он также заявил, что в последнее время вел переговоры с азербайджанцами по вопросу автономии, на что, по его словам, Баку согласился. Бабаян не пояснил, как Баку, отвергающий какой-либо статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, согласился на его предложения. Бабаян утверждает, что вел переговоры опосредованно, обменивался документами, состоящими из 23 пунктов, но об этом не поставил в известность власти, поскольку его не хотели слушать и не приглашали на дискуссии. <Азербайджан согласился на 23 пункта, люди, которые давали эти документы на границе, получали их на границе, и ряд вопросов, которые были согласованы, эти люди придут, дадут показания в суде, и этот текст, те пункты... конечно, была альтернатива. Мы могли бы создать автономную республику на территории Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] площадью 4400 кв. км и иметь свою гвардию. Эти люди этого не захотели>, - заявил Бабаян