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АрмИнфо.Началась работа по созданию в столице Армении - Ереване муниципальной полиции. Об этом было сообщено 16 октября на рабочем совещании в мэрии Еревана, которое провел мэр города Тигран Авинян.
В настоящее время продолжается работа по разработке концепции создания муниципальной полиции. Как отметил вице-мэр Сурен Григорян, переговоры о ее создании ведутся с посольством США в Армении. В соответствии с достигнутой договоренности, армянская сторона проведет инвентаризацию всех тех функций, которые должны будут соответствовать американской модели муниципальной полиции. На прошлой неделе предложения армянской стороны были направлены в посольство. <Но независимо от реакции от наших американских партнеров, мы сами начинаем процесс создания муниципальной полиции>, - отметил Григорян.
В свою очередь, Тигран Авинян подчеркнул, что вопрос технического и финансового содействия со стороны США является второстепенным вопросом. <Мы должны сами начать этот процесс, потому что лучше нас никто не знает об имеющихся проблемах>, - отметил мэр армянской столицы.
Отметим, что правительство США внесло свой вклад в создание в Армении Патрульной службы, ее материально-техническое обеспечение, оказание качественной экспертной помощи в обучении патрульных служащих. Также США оказывает республике серьезное содействие в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, в создании водной патрульной службы и учебного комплекса МВД на базе Академии кризисного управления.
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|Секретарь Совета безопасности Армении обсудил вопросы региональной безопасности с депутатом Европарламента
|Франция направит WFP 1 млн. евро для реагирования на чрезвычайные ситуации в Армении
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|Кремль: Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном
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