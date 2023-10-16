Понедельник, 16 Октября 2023 11:05

АрмИнфо.Первый борт с гражданами Армении, сегодня 16 октября вылетел из Тель-Авива в Ереван. Об этом сообщает пресс-служба посольства РА в Израиле.

"Напоминаем лицам, заполнившим анкету на рейс Тель-Авив-Ереван и получившим звонок из Министерства иностранных дел Республики Армения, что им необходимо быть 8:00 утра 16 октября в аэропорту "Бен-Гурион" (Терминал 3, зона А, стойки 12- 15,)",- сообщили в 15 октября поздно вечером в посольстве РА в Израиле.

Ранее, в посольстве РА заявили о готовности организовать вывоз граждан Армении и этнических армян на фоне эскалации ситуации вокруг Сектора Газа.