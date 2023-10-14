Суббота, 14 Октября 2023 13:21

АрмИнфо.Франция направит 1 млн. евро Всемирной продовольственной организации (WFP - World Food Programme ) для реагирования на чрезвычайные ситуации в Армении. Об этом говорится в сообщении армянского представительства WFP, опубликованном в микроблоге в Твиттер.

Согласно источнику, решение было принято по итогам встречи министра иностранных дел Франции Катрин Колонна с главой WFP Синди Маккейн.

Напомним, что в конце сентября WFP опубликовала заявление, в котором сообщила, что организация открыла пункт выдачи горячих обедов в Горисе для насильственно перемещенных граждан из Арцаха. <Мобильный пункт будет ежедневно выдавать 2000 горячих обедов>, - говорилось в источнике. Было также отмечено, что территория будет расширена для хранения непродовольственных товаров. <При необходимости организация готова расширить предоставление помощи на территории всей страны>, - отметили в Организации.