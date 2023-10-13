Пятница, 13 Октября 2023 19:33

АрмИнфо.ЗАО <Газпром Армения> взяло на себя оплату аренды жилья и коммунальные услуги для более 3200 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно источнику, 600 семей уже получили компенсацию расходов на аренду жилья и коммунальные услуги. Компенсация предоставлена сроком на 6 месяцев, в первую очередь - многодетным семьям.

В пресс-службе компании АрмИнфо сообщили, что содействие оказывается арцахцам, размещенным практически во всех областях Армении, кроме Тавушской области, откуда заявок пока не поступало. <Насильственно переселенные арендуют жилые помещения, после чего обращаются к нам с просьбой о компенсации. Сама компания вопросами размещения не занимается>, - отметили в пресс-службе <Газпром Армения>, добавив, что помощь осуществляется в рамках программы компании по поддержке соотечественников из Арцаха.

Напомним, что согласно последним официальным данным, в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 100 632 вынужденных переселенцев.