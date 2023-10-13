Пятница, 13 Октября 2023 18:33

АрмИнфо.Президент РФ Владимир Путин не поднимал вопрос о судьбе бывшего госминистра Нагорного Карабаха и предпринимателя Рубена Варданяна в ходе беседы со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, представитель Кремля отметил, что значительное время Путин и Алиев общались один на один, и он не знает, о чем шла речь в этой части беседы, передает Интерфакс.

27 сентября супруга Варданяна Вероника Зонабенд заявила, что утром ее муж, Рубен Варданян был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян. Госпогранслужба Азербайджана подтвердила факт пленения Варданяна при попытке выехать из Арцаха, опубликовав соответствующую фотографию и видео с его задержания.

Армения обратилась в ЕСПЧ для получения информации о местонахождении гражданина РА, а в МИД РА заявили, что пытаются получить консульский доступ к Варданяну. Позже в Баку заявили, что защиту прав Варданяна будет осуществлять адвокат, выбранный его семьей. Суд арестовал его на 4 месяца. Днями ранее суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Варданяну, которому инкриминируется "финансирование терроризма".

Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистр (2007-2018) Араика Арутюняна. Все они арестованы сроком на 4 месяца.