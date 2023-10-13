Пятница, 13 Октября 2023 18:32

АрмИнфо. Москва остается очень важным посредником для урегулирования ситуации между Азербайджаном и Арменией, было бы логично, если бы переговоры между этими странами прошли на российской площадке. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы слышали слова президента. Он сказал о нашей готовности сначала организовать "министерский марафон", если потребуется, он будет идти несколько дней, с тем, чтобы выйти на результат. Мы готовы предоставить свою площадку. Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном", - сказал представитель Кремля.

По его словам, конечно, было бы логично, если бы переговоры проходили на российской площадке. "Но выбор, конечно же, за Баку и Ереваном. У Баку весьма конструктивная позиция на этот счет. Ереван пока не совсем определился. Ждем реакции ", - добавил он, передает российские СМИ.

Сегодня, Путин, выступая на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе, заявил, что Россия готова оказать Баку и Еревану всемерное содействие в подготовке мирного договора, в том числе организовать в Москве площадку для переговоров между Баку и Ереваном.