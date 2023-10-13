Пятница, 13 Октября 2023 18:27

АрмИнфо. Армения не выходит из Содружества независимых государств (СНГ). Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ.

"Премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались, говорили в том числе и по поводу предстоящего - то есть, сегодняшнего - саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными, сейчас не буду об этом говорить. Спросите лучше у премьер-министра Армении", - рассказал он.

Вместе с тем он напомнил, что все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса. " Насколько я понимаю, Армения никуда из СНГ не выходит", - заявил Путин.

При этом, как сообщает ТАСС, Путин допустил свой визит в Армению или визит Пашиняна в РФ, "когда будет нормальная обстановка, премьеру Армении не до поездок сейчас".

Отметим, что премьер Армении не поехал в Бишкек на заседание глав государств содружества.