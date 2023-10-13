Пятница, 13 Октября 2023 15:42

АрмИнфо. Министр внутренних дел РА Ваге Казарян на встрече с послом Франции в Армении Оливье Декотиньи отметил, что в результате этнической чистки, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе, десятки тысяч людей были лишены

права безопасно, свободно и достойно жить на своей родине и из-за угроз физической безопасности были вынуждены бежать в Армению.

Как сообщает пресс-служба МФД РА, Казарян также проинформировал, что возглавляемое им Министерство принимает непосредственное участие в работе по обеспечению прав насильственно перемещенных соотечественников из Нагорного Карабаха.

Высоко оценив особые армяно-французские дружеские отношения, министр подчеркнул готовность укреплять и развивать их в правоохранительной сфере.

В свою очередь посол отметил готовность французской стороны расширять сотрудничество. Он особо остановился на состоявшихся несколько дней назад в Армении в рамках ЕС крупномасштабных командно-штабных учений " HOPE-2023" и подчеркнул активное участие в них Франции.

Дипломат также коснулся активизации сотрудничества в сферах служб, подведомственных МВД. На встрече были обсуждены и другие вопросы представляющие взаимный интерес.