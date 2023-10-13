Пятница, 13 Октября 2023 15:36

АрмИнфо.Надеюсь, что, несмотря на все драматические события, которые сейчас в регионе происходят, Армения сможет принять Игры стран СНГ. Об этом 13 октября в Бишкеке в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств - участников СНГ в узком составе заявил президент России Владимир Путин.

Российский президент обратил внимание, что в прошлом году в рамках СНГ запущен ряд важных совместных инициатив по развитию сотрудничества в спорте.

По его словам, теперь в Содружестве регулярно, на ежегодной основе выбирается спортивная столица, и проводятся Игры стран СНГ. "Как известно, первые такие игры в 2021 году приняла наша Казань, а в этом году они прошли в Минске. Минск также заслуженно получил статус спортивной столицы СНГ. И я знаю, мы с Александром Григорьевичем [Лукашенко] обсуждали, действительно, получились полномасштабные, крупные, интересные соревнования. А в следующем году это будет - как планируется, во всяком случае, - армянский Гюмри. Надеюсь, что, несмотря на все драматические события, которые сейчас в регионе происходят, я об этом чуть позже скажу, Армения сможет провести эти мероприятия", - резюмировал Путин.