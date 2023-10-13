Пятница, 13 Октября 2023 12:39

АрмИнфо. Для изменений государственных границ Армении должны быть правовые основания. Об этом 13 октября журналистам заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян, отвечая на вопрос о претензиях Азербайджана на 8 анклавов, находящихся на территории Армении.

По словам министра, для обсуждений вопроса о территориях необходимо иметь под рукой соответствующие карты и правовые основания. <При этом, не каждую карту следует принимать во внимание. Одно дело, когда речь идет о картах, на которые ссылаются специалисты, и совсем другое, когда мы говорим о картах, имеющих прямое отношение к государственной границе>, - отметил Саносян, добавив, что претензии на любую территорию, в том числе, на анклавы должны обладать правовыми основаниями.

Министр отметил, что вопрос об анклавах поднимается достаточно часто, и ответ на него дали официальные лица страны, которые участвуют в переговорном процессе. <Я не участвую в них, но предполагаю, что если два государства признают территориальную целостность друг друга, то они должны провести делимитацию границ с последующей ее демаркацией, по результатам которых границы будут уточнены>, - отметил Саносян, призвав представителей СМИ не забывать о наличии и столь крупного анклава, как село Арцвашен, которое находится под азербайджанской оккупацией. В рамках процесса делимитации и демаркации границ будут решены и вопросы, связанные с дорогами, заметил министр.

Напомним, что 10 октября в интервью Общественному телевидению Армении премьер- министр РА Никол Пашинян заявил, что Баку поднимает вопрос о 8 селах. "Мы, в свою очередь, также заявляем, что у нас есть вопрос восьми сел, поскольку в той же Тавушской области, есть оккупированные Азербайджаном территории - в селах Беркабер, Айгеовит, Вазашен, Паравакар и других территориях>, - сказал он. Пашинян заявил, что когда Азербайджан говорит, что признает территориальную целостность Армении, нужно понять, что он имеет в виду. <Проблема продолжает оставаться в том, что до сих пор президент Азербайджана не сделал публичного заявления о признании территориальной целостности Армении в 29,8 тыс. кв.км.>, - сказал он. Коснувшись озвучиваемых в адрес властей обвинений в том, что Армения в одностороннем порядке признала территориальную целостность Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км., Пашинян заявил, что <здесь не может идти речь об одностороннем признании, потому что речь идет о договоренности, и 86,6 тыс. и 29,8 тыс. - это цифры-близнецы, т.е. для признания 29,8 тыс. нужно признать 86,6 тыс. и для признания 86,6 тыс. нужно признать 29,8 тыс.> <В 29,8 тыс. кв. км входит также Арцвашен. Ни одна власть и представитель Республики Армения не имеют право поставить крест на эту суверенную территорию РА. Но здесь есть один нюанс: кто бы ни говорил об анклавах, он должен положить на стол карту>, - заявил премьер.

Он указал на наличие множества вопросов - вопрос делимитации анклавов, сервитута анклавов, защиты границ, присутствия или не присутствия вооруженных сил на этих территориях, правила прохода через чужую территорию для достижения анклава. <Есть несколько вариантов решения этих вопросов. Один из вариантов - все эти вопросы регулируются и решаются на фоне мира. Второй вариант - когда анклавы, находящиеся по ту сторону границы, остаются на территориях тех стран, которыми они окружены, а это, в свою очередь, должно быть предметом договоров и их дальнейшей ратификации. В этом контексте мы должны учитывать правовые аспекты этих процессов>, - сказал он.