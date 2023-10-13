Пятница, 13 Октября 2023 12:38

АрмИнфо. Делегация Комитета госдохов Армении во главе с заместителем председателя Ашотом Мурадяном в формате видеоконференции приняла участие в прошедшем в Республике Таджикистан 77-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ.

В ходе заседания было подписано 12 постановлений, обсуждено вопросов, связанных с маркировкой транспортных и коммерческих документов таможенными органами, ввозом товаров физическими лицами, особенностями таможенного декларирования, использованием навигационных устройств с целью прослеживаемости перевозки. Также была обсуждена и одобрена программа работы совета на 2024 год.

Очередное заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ решено провести в первом полугодии 2024 года в Республике Узбекистан.