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АрмИнфо. В Гегаркуникской области Армении размещены около 5 тысяч насильственно перемещенных жителей Нагорного Карабаха. Об этом 13 октября журналистам заявил губернатор области Карен Саркисян.
Он отметил, что в связи с наплывом переселенцев в области сложилась досточно сложная ситуация, которая характерна и для других регионов республики. <Проблемы имеются у всех, в том числе и у нас. По мере возможности мы рассматриваем и принимаем все обращения. Не было случая, чтобы наши соотечественники обратились, и мы не отреагировали>, - сказал губернатор. Он добавил, что в области нет общежитий, переселенцы, как правило, размещаются либо в домах, либо в гостиницах.
Отвечая на вопрос о судьбе Сотского месторождения, Саркисян заметил, что рудник продолжает частично работать. Причем, добыча руды ведется закрытым способом.
Ранее АрмИнфо сообщало, что вследствие периодических обстрелов со стороны ВС Азербайджана работа месторождения ведется закрытым способом. Рудник расположен на армяно- азербайджанской границе в районе Гегаркуникской области. Он был открыт в 1951 году советским армянским геологом Тиграном Степаняном. Переработка руды с самого крупного месторождения золота в Армении осуществляется на Араратской золотоизвлекательной фабрике. Разведенные запасы оцениваются в 130 тонн. Эксплуатирует рудник компания GeoProMining Gold.
|Кремль: Путин не поднимал вопрос о судьбе Рубена Варданяна в ходе беседы с Алиевым
|Кремль: Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном
|Песков: Россия не прекращает контакты с Ереваном, Армения остается союзником РФ
|Насколько я понимаю, Армения не выходит из СНГ - Путин
|Открытие посольства Бельгии в Ереване является доказательством нашего прочного партнерства - Ален Симонян
|Земля в Ереване была незаконно продана экс-чиновником мэрии дочери депутата - Генпрокуратура
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|Путин: Надеюсь, Армения сможет принять Игры стран СНГ- 2024
|Членство Азербайджана и Турции в СЕ будет означать идеологический конец этой организации - депутат НС РА
|Новый мэр Еревана уверен в успехе сотрудничества с партией <Республика>
|Для изменений государственных границ Армении должны быть правовые основания - министр
|Делегация КГД Армении приняла участие в заседании Совета глав таможенных служб СНГ
|В Баку проходит постановочный суд над похищенным Вагифом Хачтаряном
|В Гегаркуникской области Армении размещены около 5 тысяч насильственно перемещенных жителей Нагорного Карабаха
|Пашинян выразил поддержку новому мэру Еревана: в пятницу, 13-го, Авинян вступил в должность мэра
|В Армении завершились международные поисково- спасательные полевые учения "HOPE-2023"
|Защитник прав человека РА рассказала представителям НАТО о нарушениях прав армянского населения Нагорного Карабаха
|В посольстве РА в Израиле продолжает работать телефон "горячей линии" для содействия гражданам
|Адвокат: Армяне Арцаха оставили родину своих предков под ударами "железного кулака" Азербайджана
|Путин на встрече с Алиевым: Вопрос номер один - это ситуация вокруг Карабаха
|Алиев Путину: У нас есть о чём поговорить
|Совладелец строительной компании "Асиамегастрой" и директор обвиняются в хищении
|Земля в центре Еревана была незаконно продана: Генпрокуратура требует вернуть ее общине
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Пашинян и Клаар обсудили урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном
|Замглавы МИД Армении и представители Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обсудили потребности арцахских беженцев
|Гнел Саносян в Индии примет участие в обсуждении по порту Чабахар
|В ПАСЕ осудили азербайджанскую агрессию против Арцаха, и призвали Баку жить в мире с Ереваном
|Политические обстоятельства всегда могут измениться, но памятники культуры, имеющие мировое значение, не теряют своей ценности - замминистра
|Томас де Ваал: У президента Алиева был выбор, и он выбрал применение силы
|Прокуратура требует конфисковать у экс-чиновника Комитета госдоходов Армении 2 единицы недвижимости и 662 млн. драмов
|МИД: Граждан Армении, или армян нет среди пострадавших в связи с военными действий вокруг Сектора Газа
|Посольство Армении собирает данные о гражданах РА желающих выехать из Израиля
|Кабмин Армении анонсировал упрощенный процесс трудоустройства учителей и медработников из Арцаха, а также компенсацию по учебной плате студентам из НК
|Егише Киракосян в Гааге: Сегодня в Нагорном Карабахе практически не осталось армян - если это не этническая чистка, тогда я не знаю, что это!
|Левон Кочарян признан потерпевшим по делу, возбужденному по факту пыток при его задержании - адвокат
|За пределы Армении выехали около 2500 арцахцев, надеемся они вернуться - Пашинян
|В Ереване состоится презентация армянской версии романа "Смерти не существует" Анри Кюни, посвященного Комитасу
|К концу следующей недели единовременную помощь получат около 85-90 тыс арцахцев: Вице-премьер
|На перегоне Даларик-Каракерт произошел сход грузового состава
|Армения ожидает от ЮНЕСКО действий, способствующих пресечению культурного вандализма со стороны Азербайджана - МОНКС
|Глава МИД России: Антироссийские настроения в Армении в решающей степени нагнетаются искусственно
|Суверенитет и территориальная целостность Армении и Азербайджана должны безоговорочно уважаться - заявление
|Дело в отношении бывшего декана факультета экономики ЕГУ направлено в Антикоррупционный суд РА
|В образовательных учреждениях Армении обучение проходят 12 167 детей из Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван стал 4-м городом в мире, где действует театр с акробатическим шоу: Вскоре состоится премьера нового шоу по мотивам армянской легенды
|В 18 км к северу от города Джермук произошло землетрясение
|Депутат НС отреагировал на выступление в ПАСЕ азербайджанского депутата
|Депутат НС РА: Совет Европы должен выполнить работу по прекращению членства в своих рядах авторитарных государств
|Алиев рассказал главам спецслужб СНГ азербайджанскую интерпретацию региональной истории и коснулся мирного процесса между Ереваном и Баку
|Суд рассмотрит иск о конфискации имущества у Гагика Хачатряна
|Движение через КПП "Верхний Ларс" возобновлено для фур - Атташе
|Спецсоветник генсека ООН по предупреждению геноцида призвала приложить все усилия для обеспечения прав армян Нагорного Карабаха
|<ГД> должен уйти - Айк Марутян
|Мирзоян Боно: Нагорный Карабах подвергся этнической чистке, несмотря на призывы международного сообщества
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