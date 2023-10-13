Пятница, 13 Октября 2023 12:00

АрмИнфо. В Гегаркуникской области Армении размещены около 5 тысяч насильственно перемещенных жителей Нагорного Карабаха. Об этом 13 октября журналистам заявил губернатор области Карен Саркисян.

Он отметил, что в связи с наплывом переселенцев в области сложилась досточно сложная ситуация, которая характерна и для других регионов республики. <Проблемы имеются у всех, в том числе и у нас. По мере возможности мы рассматриваем и принимаем все обращения. Не было случая, чтобы наши соотечественники обратились, и мы не отреагировали>, - сказал губернатор. Он добавил, что в области нет общежитий, переселенцы, как правило, размещаются либо в домах, либо в гостиницах.

Отвечая на вопрос о судьбе Сотского месторождения, Саркисян заметил, что рудник продолжает частично работать. Причем, добыча руды ведется закрытым способом.

Ранее АрмИнфо сообщало, что вследствие периодических обстрелов со стороны ВС Азербайджана работа месторождения ведется закрытым способом. Рудник расположен на армяно- азербайджанской границе в районе Гегаркуникской области. Он был открыт в 1951 году советским армянским геологом Тиграном Степаняном. Переработка руды с самого крупного месторождения золота в Армении осуществляется на Араратской золотоизвлекательной фабрике. Разведенные запасы оцениваются в 130 тонн. Эксплуатирует рудник компания GeoProMining Gold.