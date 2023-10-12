Четверг, 12 Октября 2023 18:25

АрмИнфо. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании 12 октября в срочном порядке обсудила гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и приняла по ее итогам резолюцию.

В обсуждении приняли участие, старший научный сотрудник фонда Карнеги по Европе Томас де Ваал (Лондон, Великобритания (онлайн), представитель УВКБ ООН в европейских структурах в Страсбурге Андреас Висснер, профессор публичного права, европейского и международного права Университета Ростока в Германии доктор Бьорн Шиффбауэр. С докладом по теме выступил хорватский депутат Домагой Хайдукович.

В докладе констатируется, что за последние две недели более 100 600 армян покинули Нагорный Карабах после десятимесячного гуманитарного кризиса, связанного с блокировкой Кашатагского (Лачинского) коридора и военной операцией, начатой Азербайджаном 19 сентября 2023 года.

"Хотя две версии исхода почти 99% населения региона противостоят друг другу, очевидно, что на Азербайджане лежит ответственность и обязательство защищать права и свободы всех жителей этого региона и делать все возможное, чтобы заверить армянское население в его безопасности и уважении их прав, включая их права как группы меньшинства.

Выражая сожаление по поводу трагических событий, которые произошли после 19 сентября 2023 года, вынудивших почти все население покинуть свою историческую родину, и вызвав подозрения по поводу многих аспектов этнической чистки, доклад призывает Азербайджан предпринять недвусмысленные, искренние и немедленные действия, продемонстрировав свою готовность обеспечить возвращение армянского населения в Нагорный Карабах и защитить его права. Использование обнадеживающих и тонких формулировок и быстрый доступ в регион международных организаций, включая Совет Европы, было бы первым шагом.

Наконец, в докладе рассматривается тяжелая гуманитарная ситуация, возникшая в результате насильственного перемещения армян с их родины, и подчеркивается необходимость поддержки Армении, в том числе посредством действий Совета Европы, в ее усилиях справиться с большим количеством беженцев", - говорится в ведении доклада, подготовленного хорватским парламентарием.

При этом в резолюции ПАСЕ, принятой по итогам дебат, отмечается, что Парламентская Ассамблея принимая во внимание обязательства АР мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта, решительно осуждает военную операцию, начатую азербайджанской армией в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года.

"Ассамблея признает территориальную целостность Азербайджана, а это влечет за собой ответственность этой страны за действия, которые она предпринимает в пределах своих международно признанных границ.

Ассамблея отмечает, что эта военная операция состоялась после

десятимесячного периода блокады, в течение которого армянскому

населению этого региона было отказано в свободном и безопасном

доступе через Лачинский коридор, единственной дороги, связывающей ее

с Арменией и внешним миром. Это было явным игнорированием предварительных и временных мер, адресованных Азербайджану Международным судом и Европейским судом по правам человека, в решениях которых также отмечалось обязательство Азербайджана в соответствии с Трехсторонним заявлением 2020 года "гарантировать безопасность лиц, транспортных средств и грузов, следующих по Лачинскому коридору в обоих направлениях"", - говорится в резолюции.

При этом начатые боевые действия в отношении Нагорного Карабаха, и одновременная разблокировка в этот период коридора в ПАСЕ расценили как подстрекательство к исходу гражданского населения из страны.

"Ассамблея твердо убеждена, что этот затянувшийся и трагический конфликт можно разрешить только мирным путем, посредством диалога и недвусмысленных сигналов доброй воли и на основе применимого международного права, при полном уважении прав человека каждого, кто там живет", - добавляется в документе, где также напоминается об обязательствах Азербайджана обеспечить защиту всех, "кто живет на его суверенной территории и под его юрисдикцией, включая армянское население этого региона".

Ассамблея напоминает Азербайджану об обязанности провести тщательное, прозрачное, независимое и эффективное расследование смертей, исчезновений и утверждений о жестоком обращении, произошедших во время и после недавней военной операции.

" Выражая глубокое сожаление, что почти все армянское население региона - более 100 600 человек на момент принятия данной резолюции - покинуло свою прародину и бежало в Армению из-за искреннего страха и отсутствия доверия к будущему обращению с ними со стороны властей Азербайджана, Ассамблея признает огромную ответственность, возложенную сейчас на Армению, чтобы справиться с нынешним кризисом беженцев", - говорится в документе. В нем также звучит призыв к странам СЕ не только оказать содействие Армении в преодолении этого кризиса, но и в случае необходимости принять беженцев из Арцаха.

"В своей резолюции 2508 (2023) Ассамблея отметила отсутствие признания со стороны руководства Азербайджана очень серьезных гуманитарных последствий и последствий для прав человека, вытекающих из блокады Лачинского коридора. Сегодняшняя фактическая ситуация с массовым исходом почти всего армянского населения из этого региона привела к обвинениям и обоснованным подозрениям, что это может быть равнозначно этнической чистке. В этой связи Ассамблея отмечает, что практика этнической чистки может повлечь за собой индивидуальную уголовную ответственность в соответствии с международным правом, поскольку она имеет характеристики конкретных военных преступлений (приказ о перемещении гражданского населения) или преступлений против человечности (депортация или насильственное перемещение населения и преследование любой идентифицируемой группы). Ассамблея отмечает резкие заявления Азербайджана, опровергающие подобные обвинения и подозрения, и призывает власти приложить все усилия, чтобы доказать на деле и на словах, что это не так", - говорится далее в резолюции.

"Ассамблея твердо убеждена в том, что этот трагический исход почти всего населения с его прародины не должен восприниматься как новая реальность: Азербайджану еще не поздно исправить ситуацию и доказать свою добрую волю. Как государство-член Совета Европы, Азербайджан может и должен продемонстрировать в это трудное время свою готовность и четкое намерение успокоить страхи и выполнить свои обязательства по документам по правам человека, стороной которых он является, а также свою приверженность основные ценности нашей Организации", - говорится далее в документе.

"Ассамблея призывает Азербайджан сделать все, что в его силах, чтобы продемонстрировать свою готовность жить в мире со своим соседом Арменией. Ассамблея ожидает, что и Армения, и Азербайджан будут полностью уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, а также нерушимость своих границ. Это особенно важно в контексте возможного транспортного коридора с Нахиджеваном, который не может быть создан против воли Армении или в ущерб ее свободно определенным национальным интересам.

Теперь на Азербайджане лежит обязанность создать климат доверия и материальные условия для того, чтобы армяне этого региона могли вернуться на свою родину. Ему действительно следует предпринять активные шаги, чтобы поощрить и убедить их сделать это", - далее говорится в резолюции.

ПАСЕ также призывает Азербайджан подтвердить защиту культурного наследия региона, освободить всех задержанных представителей Нагорного Карабаха, а также всех армянских военнопленных, удерживаемых в настоящее время в АР, и вместе с тем приветствует допуск миссии ООН в Арцах в первые за 30 лет для оценки гуманитарных потребностей в регионе.

"ПАСЕ выражает надежду, что за этим визитом вскоре последует согласие властей Азербайджана на организацию визитов на высоком уровне и по установлению фактов со стороны других международных органов, в частности соответствующих институтов и органов Совета Европы. В этом отношении Ассамблея считает, что визит Комиссара по правам человека в самом ближайшем будущем и визит позднее в этом году Консультативного комитета по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств в контексте его регулярного мониторинга цикл будет явным признаком готовности Азербайджана сотрудничать с Организацией по мерам, которые сейчас необходимы.

Содействие таким визитам позволит Организации получить лучшее представление о ситуации, провести более эффективный диалог с властями Азербайджана и предоставить свой опыт и поддержку в исправлении ситуации, в том числе в отношении защиты и успокоения оставшихся Армянского населения, охрана имущества и других активов тех, кто в сложившейся ситуации искал убежища за рубежом, а также необходимые меры по поощрению возвращения этого населения на родину.

Ассамблея считает, что помимо острой необходимости доступа в регион соответствующих институтов и органов Совета Европы, власти Азербайджана должны регулярно предоставлять Генеральному секретарю и Комитету министров полную и подробную информацию о мера, которые уже приняты и которые запланированы для защиты и расширения прав и свобод армян этого региона в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. В частности, с целью обеспечения уверенности в безопасном возвращении для тех, кто этого желает. Если Азербайджан не выполнит свои обязательства, у Ассамблеи не будет другой альтернативы, кроме как призвать к инициированию дополнительной совместной процедуры между Комитетом министров и Парламентской Ассамблеей в ответ на серьезное нарушение Азербайджаном своих уставных обязательств", - говорится в документе.