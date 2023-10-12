Четверг, 12 Октября 2023 13:43

АрмИнфо.В Международном суде правосудия в Гааге 12 октября проходят слушания по обращению Армении в рамках иска "Армения против Азербайджана" о применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян в ходе своего выступления напомнил, что еще 9 месяцев назад с этой же трибуны предупреждал о реализуемой Азербайджаном программе по этнической чистке Нагорного Карабаха.

"Сегодня я с сожалением могу констатировать, что этническая чистка стала реальностью. После более 9-месячной блокады, Азербайджан вопреки, призывам международного сообщества и вердиктам Международного суда, 19 сентября инициировал широкомасштабную атаку на Арцах. И после этого, впервые за 9 месяцев открыл Кашатагский (Лачинский) коридор, но с одной единственной целью - выпустить арцахцев, бегущих от войны. Сегодня в Нагорном Карабахе, где всегда преобладало армянское население, практически не осталось армян. Если это не этническая чистка, тогда я не знаю, что это", - сказал он.

Киракосян добавил, что несмотря на то, что представитель азербайджанской стороны, 8 месяцев назад с этой же трибуны заверял, что Азербайджан верен международному гуманитарному праву, универсальным правам человека, и не планирует никаких злодеяний в отношений армян, меж тем на деле, продержав армянское население в блокаде на протяжении 9 месяцев, власти Азербайджана напали на них, подвергнув этнической чистке Арцах.

Он обратил внимание, что несмотря на обещания Азербайджана после 44-дневной войны 2020 года, что армяне смогут вернуться в свои дома, на территории перешедшие под азербайджанский контроль, даже спустя 2 года, ни один армянин не смог вернуться туда, а вместо это остальные армяне были изгнаны из Арцаха.

"C 20 сентября Азербайджан проводит деарменизацию Нагорного Карабаха. Очевидность этого факта не подлежит сомнению", - сказал он, добавив, что Суд сам пока еще не слишком поздно может воочию ознакомиться с этим фактом. Он также обвинил Азербайджан в дестабилизации региона и отхода от принципа решения всех споров мирным путем, и попытке ввести международное сообщество в заблуждение, искажая как исторические реалии, так и текущие события.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Армении обратилось в Международный суд с просьбой о применении промежуточной меры по делу против Азербайджана.

Армения призвала суд ООН подтвердить приверженность Азербайджана отказу от "любых действий, прямо или косвенно направленных на изгнание оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха".

Ереван ожидает, что Баку "воздержится от принятия карательных мер в отношении нынешних или бывших политических представителей или военных Нагорного Карабаха".

Согласно последнему обращению Армении, 19 сентября Азербайджан в нарушение перемирия совершил агрессию против Нагорного Карабаха, таргетировал гражданское население. По положению на 27 сентября десятки тысяч армян покинули родные дома в Нагорном Карабахе.

Азербайджан попросил отложить назначенное на 12 октября заседание, однако суд решил сохранить установленный график.

Представитель Армении выступает в ходе утреннего заседания. Представитель Азербайджана выступит во второй половине дня, заседание начнется в 16 часов. Каждому отведено по 2 часа.