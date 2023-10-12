Четверг, 12 Октября 2023 10:35

АрмИнфо.То, что касается нагнетания антироссийских настроений в Армении, то это в решающей степени делается искусственно. Об этом 12 октября в Бишкеке в беседе с журналистами на полях СМИД СНГ заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос, в чем причина кризиса в отношениях между Ереваном и Москвой, и не подходят ли две страны к точке невозврата в текущих реалиях.

По словам российского министра, в Москве прекрасно знают о том количестве неправительственных организаций, которые были созданы в

Армении за последние годы. "Да и раньше их там было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Россией. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы создавать почву для антироссийских настроений и подготовке для продвижения в этом регионе через Армению интересов, прежде всего, США, Евросоюза и стран НАТО", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Москва видит эти попытки. При этом он признал, что эти попытки достигают каких-то результатов. "Но, у нас глубокое убеждение, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционных, исторических, братских связей с РФ", - сказал он. В этом ключе Лавров обратил внимание на то, что пару дней назад, премьер Армении давал интервью, где сказал, что Ереван не меняет свои ориентиры.

"Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении", - подытожил главный дипломат России.