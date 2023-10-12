|Земля в центре Еревана была незаконно продана: Генпрокуратура требует вернуть ее общине
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Пашинян и Клаар обсудили урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном
|Замглавы МИД Армении и представители Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обсудили потребности арцахских беженцев
|Гнел Саносян в Индии примет участие в обсуждении по порту Чабахар
|В ПАСЕ осудили азербайджанскую агрессию против Арцаха, и призвали Баку жить в мире с Ереваном
|Политические обстоятельства всегда могут измениться, но памятники культуры, имеющие мировое значение, не теряют своей ценности - замминистра
|Томас де Ваал: У президента Алиева был выбор, и он выбрал применение силы
|Прокуратура требует конфисковать у экс-чиновника Комитета госдоходов Армении 2 единицы недвижимости и 662 млн. драмов
|МИД: Граждан Армении, или армян нет среди пострадавших в связи с военными действий вокруг Сектора Газа
|Посольство Армении собирает данные о гражданах РА желающих выехать из Израиля
|Кабмин Армении анонсировал упрощенный процесс трудоустройства учителей и медработников из Арцаха, а также компенсацию по учебной плате студентам из НК
|Егише Киракосян в Гааге: Сегодня в Нагорном Карабахе практически не осталось армян - если это не этническая чистка, тогда я не знаю, что это!
|Левон Кочарян признан потерпевшим по делу, возбужденному по факту пыток при его задержании - адвокат
|За пределы Армении выехали около 2500 арцахцев, надеемся они вернуться - Пашинян
|В Ереване состоится презентация армянской версии романа "Смерти не существует" Анри Кюни, посвященного Комитасу
|К концу следующей недели единовременную помощь получат около 85-90 тыс арцахцев: Вице-премьер
|На перегоне Даларик-Каракерт произошел сход грузового состава
|Армения ожидает от ЮНЕСКО действий, способствующих пресечению культурного вандализма со стороны Азербайджана - МОНКС
|Глава МИД России: Антироссийские настроения в Армении в решающей степени нагнетаются искусственно
|Глава МИД Франции: Азербайджан спланировал и организовал исход более 100 000 армян из Нагорного Карабаха
|Суверенитет и территориальная целостность Армении и Азербайджана должны безоговорочно уважаться - заявление
|Дело в отношении бывшего декана факультета экономики ЕГУ направлено в Антикоррупционный суд РА
|В образовательных учреждениях Армении обучение проходят 12 167 детей из Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван стал 4-м городом в мире, где действует театр с акробатическим шоу: Вскоре состоится премьера нового шоу по мотивам армянской легенды
|В 18 км к северу от города Джермук произошло землетрясение
|Депутат НС отреагировал на выступление в ПАСЕ азербайджанского депутата
|Депутат НС РА: Совет Европы должен выполнить работу по прекращению членства в своих рядах авторитарных государств
|Алиев рассказал главам спецслужб СНГ азербайджанскую интерпретацию региональной истории и коснулся мирного процесса между Ереваном и Баку
|Суд рассмотрит иск о конфискации имущества у Гагика Хачатряна
|Движение через КПП "Верхний Ларс" возобновлено для фур - Атташе
|Спецсоветник генсека ООН по предупреждению геноцида призвала приложить все усилия для обеспечения прав армян Нагорного Карабаха
|<ГД> должен уйти - Айк Марутян
|Мирзоян Боно: Нагорный Карабах подвергся этнической чистке, несмотря на призывы международного сообщества
|Экс-ректор Ереванского медуниверситета обвиняется в отмывании денег
|Губернатор Сюника и посол России обсудили гуманитарные проблемы, вызванные сложившейся в Армении ситуацией
|Фонд "Татоян" обнародовал спецдоклад о психических страданиях, причиненных властями Азербайджана семьям армянских военнослужащих
|В Европе не сомневаются, что Ашотян является политзаключенным, но они будут говорить об этом, когда Пашинян завершит свою миссию - экс-депутат
|Председатель ANCA назвал политику США в отношении Арцаха "подлой и коррумпированной"
|Земельный участок в центре Еревана был незаконно продан - Генпрокуратура
|Единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией, опять временно действует с ограничениями
|Замглавы МИД Армении обсудил с чиновниками из Госдепа США и ООН потребности арцахских беженцев
|Глава МИД Турции: "Зангезурский коридор" должен быть преобразован на благо всех членов ОЭС
|Азербайджан обеспокоен тем, что Иран может использовать против него тактику нападения, успешно опробованную в Палестине - иранист
|В США ответили на обвинения главы МИД России о дестабилизирующей роли Запада на Южном Кавказе
|Постпред Армении в ЮНЕСКО рассказал об этнической чистке, учиненной Азербайджаном в Арцахе
|Спецпредставитель генсека Совета Европы посетит Армению
|Армения готова работать в региональном формате 3+3
|Премьер-министр Армении: Римский статут позволяет регулировать отношения со странами в отдельном порядке
|Никол Пашинян: Армения не меняет вектор внешней политики
|Премьер-министр РА: Основания для дислоцирования российских пограничников и 102-й базы более чем ясны
|Никол Пашинян: На армяно-азербайджанской границе практически нулевой риск эскалации
|Пашинян на заявление Эрдогана о так называемом "Зангезурском коридоре": Армения не давала никому никаких обещаний в логике подобной терминологии
|Премьер: Для признания 29.8 тыс кв.км необходимо признать 86.6 тыс кв.км и наоборот
|Никол Пашинян об итогах встречи в Гранаде: подписанные заявления закрепили общее видение основ мира в регионе
|Пашинян пропустит заседание Совета глав СНГ в Бишкеке
|В Москве призвали стороны карабахского конфликта завершить процесс обмена пленными по принципу "всех на всех"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Великобритании обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Читать больше
АрмИнфо.То, что касается нагнетания антироссийских настроений в Армении, то это в решающей степени делается искусственно. Об этом 12 октября в Бишкеке в беседе с журналистами на полях СМИД СНГ заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос, в чем причина кризиса в отношениях между Ереваном и Москвой, и не подходят ли две страны к точке невозврата в текущих реалиях.
По словам российского министра, в Москве прекрасно знают о том количестве неправительственных организаций, которые были созданы в
Армении за последние годы. "Да и раньше их там было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Россией. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы создавать почву для антироссийских настроений и подготовке для продвижения в этом регионе через Армению интересов, прежде всего, США, Евросоюза и стран НАТО", - отметил Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что Москва видит эти попытки. При этом он признал, что эти попытки достигают каких-то результатов. "Но, у нас глубокое убеждение, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционных, исторических, братских связей с РФ", - сказал он. В этом ключе Лавров обратил внимание на то, что пару дней назад, премьер Армении давал интервью, где сказал, что Ереван не меняет свои ориентиры.
"Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении", - подытожил главный дипломат России.
|Земля в центре Еревана была незаконно продана: Генпрокуратура требует вернуть ее общине
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Пашинян и Клаар обсудили урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном
|Замглавы МИД Армении и представители Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обсудили потребности арцахских беженцев
|Гнел Саносян в Индии примет участие в обсуждении по порту Чабахар
|В ПАСЕ осудили азербайджанскую агрессию против Арцаха, и призвали Баку жить в мире с Ереваном
|Политические обстоятельства всегда могут измениться, но памятники культуры, имеющие мировое значение, не теряют своей ценности - замминистра
|Томас де Ваал: У президента Алиева был выбор, и он выбрал применение силы
|Прокуратура требует конфисковать у экс-чиновника Комитета госдоходов Армении 2 единицы недвижимости и 662 млн. драмов
|МИД: Граждан Армении, или армян нет среди пострадавших в связи с военными действий вокруг Сектора Газа
|Посольство Армении собирает данные о гражданах РА желающих выехать из Израиля
|Кабмин Армении анонсировал упрощенный процесс трудоустройства учителей и медработников из Арцаха, а также компенсацию по учебной плате студентам из НК
|Егише Киракосян в Гааге: Сегодня в Нагорном Карабахе практически не осталось армян - если это не этническая чистка, тогда я не знаю, что это!
|Левон Кочарян признан потерпевшим по делу, возбужденному по факту пыток при его задержании - адвокат
|За пределы Армении выехали около 2500 арцахцев, надеемся они вернуться - Пашинян
|В Ереване состоится презентация армянской версии романа "Смерти не существует" Анри Кюни, посвященного Комитасу
|К концу следующей недели единовременную помощь получат около 85-90 тыс арцахцев: Вице-премьер
|На перегоне Даларик-Каракерт произошел сход грузового состава
|Армения ожидает от ЮНЕСКО действий, способствующих пресечению культурного вандализма со стороны Азербайджана - МОНКС
|Глава МИД России: Антироссийские настроения в Армении в решающей степени нагнетаются искусственно
|Глава МИД Франции: Азербайджан спланировал и организовал исход более 100 000 армян из Нагорного Карабаха
|Суверенитет и территориальная целостность Армении и Азербайджана должны безоговорочно уважаться - заявление
|Дело в отношении бывшего декана факультета экономики ЕГУ направлено в Антикоррупционный суд РА
|В образовательных учреждениях Армении обучение проходят 12 167 детей из Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван стал 4-м городом в мире, где действует театр с акробатическим шоу: Вскоре состоится премьера нового шоу по мотивам армянской легенды
|В 18 км к северу от города Джермук произошло землетрясение
|Депутат НС отреагировал на выступление в ПАСЕ азербайджанского депутата
|Депутат НС РА: Совет Европы должен выполнить работу по прекращению членства в своих рядах авторитарных государств
|Алиев рассказал главам спецслужб СНГ азербайджанскую интерпретацию региональной истории и коснулся мирного процесса между Ереваном и Баку
|Суд рассмотрит иск о конфискации имущества у Гагика Хачатряна
|Движение через КПП "Верхний Ларс" возобновлено для фур - Атташе
|Спецсоветник генсека ООН по предупреждению геноцида призвала приложить все усилия для обеспечения прав армян Нагорного Карабаха
|<ГД> должен уйти - Айк Марутян
|Мирзоян Боно: Нагорный Карабах подвергся этнической чистке, несмотря на призывы международного сообщества
|Экс-ректор Ереванского медуниверситета обвиняется в отмывании денег
|Губернатор Сюника и посол России обсудили гуманитарные проблемы, вызванные сложившейся в Армении ситуацией
|Фонд "Татоян" обнародовал спецдоклад о психических страданиях, причиненных властями Азербайджана семьям армянских военнослужащих
|В Европе не сомневаются, что Ашотян является политзаключенным, но они будут говорить об этом, когда Пашинян завершит свою миссию - экс-депутат
|Председатель ANCA назвал политику США в отношении Арцаха "подлой и коррумпированной"
|Земельный участок в центре Еревана был незаконно продан - Генпрокуратура
|Единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией, опять временно действует с ограничениями
|Замглавы МИД Армении обсудил с чиновниками из Госдепа США и ООН потребности арцахских беженцев
|Глава МИД Турции: "Зангезурский коридор" должен быть преобразован на благо всех членов ОЭС
|Азербайджан обеспокоен тем, что Иран может использовать против него тактику нападения, успешно опробованную в Палестине - иранист
|В США ответили на обвинения главы МИД России о дестабилизирующей роли Запада на Южном Кавказе
|Постпред Армении в ЮНЕСКО рассказал об этнической чистке, учиненной Азербайджаном в Арцахе
|Спецпредставитель генсека Совета Европы посетит Армению
|Армения готова работать в региональном формате 3+3
|Премьер-министр Армении: Римский статут позволяет регулировать отношения со странами в отдельном порядке
|Никол Пашинян: Армения не меняет вектор внешней политики
|Премьер-министр РА: Основания для дислоцирования российских пограничников и 102-й базы более чем ясны
|Никол Пашинян: На армяно-азербайджанской границе практически нулевой риск эскалации
|Пашинян на заявление Эрдогана о так называемом "Зангезурском коридоре": Армения не давала никому никаких обещаний в логике подобной терминологии
|Премьер: Для признания 29.8 тыс кв.км необходимо признать 86.6 тыс кв.км и наоборот
|Никол Пашинян об итогах встречи в Гранаде: подписанные заявления закрепили общее видение основ мира в регионе
|Пашинян пропустит заседание Совета глав СНГ в Бишкеке
|В Москве призвали стороны карабахского конфликта завершить процесс обмена пленными по принципу "всех на всех"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Великобритании обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Читать больше
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Читать больше
|В парламент Армении будет внесен законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана
|В Москве не видят поля для диалога с Ереваном на фоне "недружественного шага" по ратификации Римского статута
|Шарль Мишель пригласит Пашиняна и Алиева на встречу в Брюсселе до конца октября
|Депутаты НС Армении отреагировали на видеообращение бывшего министра обороны
|Президент Нагорного Карабаха уже находится на территории Армении - СМИ
|Брэд Шерман призвал США вооружить Армению
|Арцах должен стать новой миссией армянского народа, в противном случае будут потеряны оставшиеся осколки государственности - эксперт
|Мэл Гибсон о ситуации в Арцахе: Мы являемся свидетелями современного геноцида
|Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года - указ президента
|В Совфеде России заявили о невозможности помощи Варданяну, а в Институте Лемкина призвали обеспечить его безопасность
|Депутат: СНБ Армении должна выяснить, как, через кого и вокруг чего Самвел Бабаян вел переговоры с Азербайджаном
|ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе
|Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
|Президент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу Арцаха
|Эксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушки