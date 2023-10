Среда, 11 Октября 2023 17:35

АрмИнфо. В Ереване, 13 октября, состоится премьера нового воздушно-акробатического шоу Follow The Sun первого театра без сцены One & Only. Шоу было создано по мотивам древней армянской легенды о романтической истории армянского царя Ара Прекрасного и царицы Ассирии Семирамиды.

Стоит отметить, что Ереван стал 4-м городом в мире, где создан театр с форматом акробатических шоу после Лас-Вегаса, Макао и Дубаи.

One & Only - это первый и единственный в Армении воздушный театр без

классической сцены. Это синергия таланта, философии, исключительной

сценографии и современных технических возможностей. Действия разворачиваются в атриуме комплекса Seven Visions Resort & Places, The Dvin. Зрительские места находятся на балконах вокруг, обеспечивая удивительный вид на сцену на 360 градусов.