Среда, 11 Октября 2023 16:08

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ - директора Федеральной службы безопасности России, председателя Совета органов безопасности и специальных служб СНГ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, председателя Комитета госбезопасности Беларуси Ивана Тертеля, председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Ермека Сагимбаева, председателя Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева, председателя Службы госбезопасности Узбекистана Абдусалома Азизова, председателя Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумина Ятимова, руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгения Сысоева.

Как сообщает пресс-служба Алиева, открывая встречу, он выразил убеждение, что мероприятие в Баку послужит делу укрепления взаимодействия и будет еще одним вкладом в дальнейшее сотрудничество.

"Примечательно, что ваше заседание проходит в преддверии очередного Саммита СНГ, на котором также главы государств будут иметь возможность и пообщаться, и обсудить очень важные вопросы нашего взаимодействия. Азербайджан всегда придавал большое значение участию в работе СНГ. По всем направлениям существуют очень тесные контакты и, конечно, в том числе в сфере укрепления безопасности. В нынешней сложной международной обстановке ваша работа, а также взаимодействие между коллегами приобретают особую важность, поскольку угрозы растут, появляются новые очаги нестабильности и от оперативной работы ваших структур во многом зависит и стабильность, и безопасность наших стран", - отметил он.

При этом Алиев добавил, что в регионах расположения стран Содружества существуют, внешние угрозы, и совместная оперативная работа в этом направлении позволяет минимизировать риски.

В этом ключе Алиев похвастался агрессий против Арцаха 19-20 сентября, заверив, что ее результаты открывают возможности для укрепления безопасности и достижения мира в регионе. "Мы на это настроены и считаем, что альтернативы этому нет. Исходя из того, что события последних недель по-разному интерпретируются в прессе, в первую очередь, в западной прессе, я бы сказал, однобоко, предвзято и совершенно не отражают ни историю вопроса, ни сегодняшние реалии, хотел бы просто коротко вас проинформировать о том, что происходило за последние три года", - сказал он.

Пустившись в вымышленный азербайджанский исторический экскурс, он заверил, что Нагорного Карабаха никогда в истории не существовало. Хотя эти утверждения легко опровергнуть любой картой региона, где об Арцахе упоминали, когда Азербайджана в качестве государства и в проекте-то не было. Не успокоившись на этом, он заверил, что якобы азербайджанцы жили в Нагорном Карабахе аж тысячелетиями. Затем, он заврался до того, что заявил о том, что и Ереван, тоже "азербайджанская земля".

Касаясь мирного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, он обвинил Минскую группу ОБСЕ в бездействии и заверил, что Баку не оставлял надежду на "справедливое" урегулирование. "Я с 2004 года участвовал в переговорах на разных этапах, но, к сожалению, все надежды рухнули в 2019 году. Тогда премьер-министр Армении заявил, что "Карабах - это Армения, и точка". Тем самым положил конец всем переговорам и сделал их совершенно бессмысленными. Не говоря о том, что это было открытой территориальной претензией к суверенному Азербайджанскому государству, потому что ни одна страна мира, включая Армению, так называемую Нагорно- Карабахскую республику не признала",

- отметил он. Он признал, что именно это заявление премьера дало ему "зеленый свет" на агрессию против Арцаха осенью 2020 года.

Затем он начал нести откровенную нелепицу по части блокады Арцаха и якобы провокациях Армении. Таким образом, он оправдывал очередной акт агрессии в отношении Нагорного Карабаха, который привел к исходу всего его армянского населения.

Затем он обвинил Францию, и Запад в целом в якобы "грязной кампании" против Азербайджана. "Армянские покровители на Западе развернули грязную провокационную и лживую кампанию против Азербайджана, обвиняя нас во всех грехах. Главную скрипку здесь играет Франция и это отражается и в заявлениях официальных лиц этой страны, и в попытках дискредитации Азербайджана, массированной медиа-кампании против Азербайджана, где все переворачивается с ног на голову. Азербайджан выставляется агрессором, Армения выставляется жертвой", - посетовал Алиев, добавив, что недавнее заявление президента Франции о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех. В этом ключе он вновь похвастался агрессией против карабахцев.

Алиев также коснулся посреднических усилий ряда стран и организаций по нормализации отношений между Баку и Ереваном. "Я недавно говорил, что если эта политика не носит односторонний характер и не предвзята мы воспринимаем эти попытки", - сказал он, при этом добавив, что Баку не нужны такие посредники как Париж.

"Если кто-то хочет заниматься посредничеством, то это не должно носить характер PR- акции, а должно на самом деле быть нацелено на результат. Хотел бы также проинформировать Вас, что 12 октября, через день, по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке. Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия - наш сосед и союзник, а также союзник Армении, эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров. Мы восприняли позитивно это предложение, и наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянским коллегами. К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Вот теперь вопрос возникает: хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет, потому что, если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела. Вот это все мы должны открыто говорить. Это всё все видят, но это надо говорить и исходить из этого", - добавил он, еще раз заверив о готовности Баку нормализовать отношения с Ереваном.

По словам, Алиева, в случае если посредничество России армянской стороной будет отвергнуто, то в качестве альтернативы могут быть прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

В свою очередь Александр Бортников согласился с наличием ряда проблем, с которыми страны Содружества столкнулись после распада Советского Союза.

"К большому сожалению, каждая республика, каждое суверенное государство в той или иной мере испытало на себе проблемы, которые мы обсуждаем на площадке нашего совета. Это сепаратистские проявления, экстремистские проявления, террористические проявления, о которых мы постоянно говорим на протяжении многих лет. Так или иначе, с этим мы столкнулись. Мы говорим о тех вопросах, которые затрагивают непосредственно безопасность, суверенитет, конституционный строй наших государств, поскольку некоторые проблемы, которые существуют как внутри стран, так и внешние факторы воздействия в совокупности влияют целом на вопросы безопасности.

К большому сожалению, в последнее время практически все государства СНГ сталкиваются с теми или иными вопросами, о которых Вы только что сказали. Я полагаю, что сегодняшнее наше совещание будет способствовать как раз продвижению на многих направлениях нашей совместной работы", - сказал Бортников.