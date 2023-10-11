Среда, 11 Октября 2023 16:07

АрмИнфо.В суд подан иск о конфискации имущества у бывшего председателя Комитета госдоходов, экс-министра финансов РА Гагика Хачатряна, его сыновей Гургена Хачатряна, Артема Хачатряна, племянника Арама Хачатряна и связанных с ним лиц.

Согласно информации Антикоррупционного суда, помимо Хачатрянов и связанных с ними лиц ответчиками по делу выступают компании, зарегистрированные на Кипре, в Шотландии, Франции и штате Калифорния, США.

Напомним, что годом ранее Генпрокуратура потребовала конфискации имущества незаконного происхождения у экс-министра финансов Гагика Хачатряна и около 25 взаимосвязанных с ним лиц (210 объектов недвижимого имущества, 60 из которых находятся в городе Ереван). Конфискации, согласно надзорному органу, подлежат также 14 транспортных средств, акций 33 юридических лиц и свыше 40 млрд драмов.

Отметим, что экс-министр финансов Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагик Хачатрян и его родственник Карен Хачатрян (бывший сотрудник КГД) были задержаны 27 августа. Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по 308 (Злоупотребление служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям -Ред.), 179 (Присвоение или растрата в особо крупных размерах - Ред.), 38-179 (Содействие в присвоении - Ред.) и 314 ( Должностной подлог - Ред) статьям УК РА. В свою очередь Карену Хачатряну предъявлено обвинение по 179 (Присвоение или растрата в особо крупных размерах - Ред.) и 314 (Должностной подлог - Ред) статьям УК РА. Оба они были задержаны, а затем - арестованы в конце августа 2019 года. Согласно предварительной информации, в КГД были зарегистрированы сотрудники, которым выплачивалась зарплата, но которые на самом деле на работу не выходили.