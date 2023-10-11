Среда, 11 Октября 2023 01:00

АрмИнфо. Основания для дислоцирования российских пограничников и 102-й базы РФ в Армении более чем ясны, и никаких вопросов с российской стороной относительно последних не поднималось. Об этом в интервью Петросу Казаряну заявил глава правительства Армении Никол Пашинян.

Касаемо российского миротворческого контингента, Пашинян заметил, что их дальнейшее дислоцирование в Арцахе зависит не только от Армении. Переговоры ведутся также между Россией и Азербайджаном. На вопрос рассматривается ли возможность их перемещения в Армению, премьер заметил, что для этого нет никаких правовых оснований. "Это миротворцы в Нагорном Карабахе, и если они оттуда уйдут, то обратно в Россию", - сказал Пашинян.