Среда, 11 Октября 2023 00:42

АрмИнфо. Президент Турции говорил об обещании Армении открыть "Зангезурский коридор", но Республика Армения никому никаких обещаний не давала в рамках подобной терминологии. Об этом в интервью Общественному телевидения Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что со стороны широкой общественности это воспринимается как территориальные требования и требование экстерриториального коридора. "Но мы в логике этой терминологии обещаний никому не давали", - повторил премьер.

Ссылаясь на переговоры с турецкой стороной, он отметил, что представители Армении на разных уровнях заявляли, что для нас неприемлема подобная терминология, на что турецкая сторона ссылалась на положения, закрепленные в трехстороннем заявлении. "Мы говорим, что подобного нет в трехстороннем заявлении, и просим ознакомиться с текстом заявления, которое является публичным", - заметил глава правительства. Он подчеркнул, что слово "коридор" в глобальном мире используется как термин, обозначающий пути коммуникаций.

Вместе с тем, Пашинян заявил о заинтересованности Армении в открытии дорог для Турции и Азербайджана, но заметил, что это должно происходить на основании суверенитета Армении, под ее юрисдикцией и на основании принципов равенства и взаимности.

"Это значит, что никакая третья сила не будет контролировать какую-либо территорию Армении. Во время пересечения границы будут работать пограничная, таможенная службы Республики Армения", - подчеркнул он.