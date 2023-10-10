Вторник, 10 Октября 2023 23:13

АрмИнфо. Гранада нам дала 2 важных заявления: четырёхстороннее - между лидерами Франции, Германии, Армении и председателем Евросовета , и двустороннее - с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Все эти заявления констатировали, что в ЕС есть консенсус в вопросе углубления отношений с Арменией. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также подчеркнул, что эти заявления закрепили общее видение, как и Армении, так и ЕС - какими должны быть основы мира в регионе. В этом ключе премьер назвал в первую очередь взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга, с указанием размера территорий, проведение процесса делимитации границ на основании Алма-атинской декларации от 1991г., и согласно выданным сторонам картам СССР в последнее годы, деблокада региональных коммуникаций в условиях полноценной защиты суверенитета стран.

Премьер сообщил, что подписанные заявления осуждают также применение силы в отношении Нагорного Карабаха, насильственное перемещение арцахского народа, а также выражена готовность со стороны ЕС и США оказать поддержку Армении в управлении гуманитарной ситуацией, готовность ЕС углубить отношения с Арменией настолько, насколько этого захочет Армения и закреплено право армян Нагорного Карабаха вернуться на родину без предусловий, и это право должно быть защищено. Пашинян заметил, что в заявлении есть также призыв освободить военнопленных и всех удерживаемых лиц, а также стороны коснулись вопроса о безвести пропавших.

В качестве пробела он назвал отсутствие подписи в заявлениях лидера азербайджанского государства. "Если бы была подпись, я бы сказал, что вероятность того, что мы подпишем мирный договор с Азербайджаном до конца года выше 70%", - сказал глава правительства.

На вопрос отразится ли подписание заявлений в Гранаде на отводе войск Азербайджана с суверенной территории Армении, Пашинян отметил, что данный вопрос рассматривается в контексте вышеуказанных пунктов. В частности, он подчеркнул, что процесс делимитации устранит все нарушения границ. "Но проблема в том, что под этими заявлениями нет подписи Азербайджана. Но, как минимум, на Западе сформировалось официальное понимание, что именно должно быть основанием для будущего мирного урегулирования", - подчеркнул он.