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АрмИнфо.Если речь идет не о гражданах России, а в данном случае речь идет о жителях, проживающих на территории связанной с Нагорным Карабахом, то этот вопрос лучше адресовать азербайджанским и армянским властям. Об этом 10 октября в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на уточнение, какая участь ждет захваченных в плен Азербайджаном граждан Арцаха.
"Мы исходим из того, что при любой ситуации к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права. В свою очередь неоднократно призывали партнеров в двустороннем и трехстороннем формате завершить процесс обмена пленными по принципу "всех на всех". Сейчас для этого, на мой взгляд, созрели очень хорошие условия. Рассчитываем, что данный вопрос будет успешно решен", - отметила она.
Что касается российских граждан, Захарова подчеркнула, что где бы их не настигало то или иное событие, сложная жизненная ситуация - Москва будет им оказывать содействие через собственные возможности.
Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистра (2007-2018) Араика Арутюняна.
Кроме того, еще с 2020 года в азербайджанском плену находятся несколько сот армянских военнопленных и гражданских лиц.
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|Пашинян пропустит заседание Совета глав СНГ в Бишкеке
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Великобритании обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Москва: Условия, при которых РМК был введен в Нагорный Карабах в 2020 году, были скорректированы
|Министр: учения в Армении позволяют развить возможности страны в борьбе с природными и техногенными катастрофами
|Экс-глава общины Паракар обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере
|Дело по скандальному инциденту с избиением адвокатов направлено в суд: Генпрокуратура Армении
|Сурен Петросян: Роспуск Арцаха не только противоречит международным правовым нормам, но и является антиконституционным процессом
|Командиры взводов в 2021 году без боя сдали занимаемые рубежи: Генпрокуратура Армении
|В парламент Армении будет внесен законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана
|Новый мэр Еревана представил первоочередные задачи столичного муниципалитета
|У детей-беженцев из Арцаха наблюдаются признаки острого психологического стресса
|РУСАЛ поможет с трудоустройством беженцам из Арцаха
|Представитель партии "Республика": мы голосовали в пользу независимости и суверенитета Армении
|Тигран Авинян стал новым мэром Еревана
|Около 60 млн драмов и 100 мешочков с драгоценностями украли из филиала "Арцахбанка" в НК: СК РА выясняет обстоятельства
|Кандидат в мэры Еревана: настало время не разбрасывать камни, а собирать их
|Перед зданием мэрии Еревана проходит акция против выдвижения кандидатуры Тиграна Авиняна на пост мэра столицы
|Сердар Бердымухамедов и Буяр Османи оценили взаимодействие Туркменистана и ОБСЕ
|Лавров вновь обвинил Вашингтон и Брюссель в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Офис Омбудсмена Армении представил доклад о злодеяниях, совершенных ВС Азербайджана
|Председатель Сената Чехии выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Армении
|Эрдоган продолжает продавливать коридор через территорию Армении и требует от Ирана принять эти реалии
|ANCA призывает граждан США повлиять на руководство страны для прекращения пособничества геноцидальным действиям Азербайджана
|УВКБ ООН просит предоставить арцахским беженцам $97 миллионов помощи
|Еще одна потеря военнослужащего МО РА
|Сообщество выпускников Школы управления Сколково выступило с открытым обращением в поддержку Рубена Варданяна
|В Армению прибыло спецподразделение гражданской безопасности Франции для участия в учениях «HOPE 2023»
|Американский посредник находится в Баку
|Сейран Оганян: Арцах не пал бы, если бы у ставшего символом поражения, исчерпавшего себя морально правительства, хватило бы смелости уйти
|Директор музея Эребуни: Учебник истории Армении 7- ого класса написан наспех
|В 38 семьях вынужденных переселенцев из Арцаха родились дети
|Правозащитник: В Азербайджане нет независимой судебной системы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армения на СМИД СНГ в Бишкеке будет представлена на уровне замглавы МИД
|Новая миссия ООН направилась в Арцах
|Иранский законодатель: Азербайджан добился военного превосходства над Арменией, используя возможности внерегиональных стран и Израиля
|Егише Киракосян в Гааге примет участие в слушаниях по делу «Армения против Азербайджана»
|На сцене Гостеатра музыкальной комедии им. А.Пароняна состоялась премьера мюзикла «Влюбленные в Нью-Йорке»
|Москва: Россия активно помогает Еревану и Баку для достижения договоренности по Мегринскому маршруту
|Блок <Мать Армения> не будет участвовать в первом заседании новоизбранного Совета старейшин Еревана
|Михаил Галузин: Россия старается не монетизировать добро
|Экс-омбудсмен Армении представил доказательства обстрела гражданского населения со стороны азербайджанских ВС после нелепого заключения миссии ООН
|Замглавы МИД РФ: Наряду с трехсторонним заявлением, существовала джентльменская договоренность о том, что статус Карабаха будет определяться в будущем
|Москва рассматривает возможность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ
|В Москве не видят поля для диалога с Ереваном на фоне "недружественного шага" по ратификации Римского статута
|По инициативе Туркменистана создана принципиально новая концепция международного энергетического сотрудничества
|5 пациентов, пострадавших от взрыва на складе с ГСМ близ Степанакерта, переведены в медицинские центры США и Бельгии
|Дипломат: Армения ожидает вторжения Азербайджана "в течение нескольких недель"
|Армения не участвует в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" в Кыргызстане
|Президент Азербайджана высказался за посредничество Грузии в нормализации отношений между Баку и Ереваном
|Читать больше
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