Вторник, 10 Октября 2023 20:17

АрмИнфо.Если речь идет не о гражданах России, а в данном случае речь идет о жителях, проживающих на территории связанной с Нагорным Карабахом, то этот вопрос лучше адресовать азербайджанским и армянским властям. Об этом 10 октября в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на уточнение, какая участь ждет захваченных в плен Азербайджаном граждан Арцаха.

"Мы исходим из того, что при любой ситуации к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права. В свою очередь неоднократно призывали партнеров в двустороннем и трехстороннем формате завершить процесс обмена пленными по принципу "всех на всех". Сейчас для этого, на мой взгляд, созрели очень хорошие условия. Рассчитываем, что данный вопрос будет успешно решен", - отметила она.

Что касается российских граждан, Захарова подчеркнула, что где бы их не настигало то или иное событие, сложная жизненная ситуация - Москва будет им оказывать содействие через собственные возможности.

Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистра (2007-2018) Араика Арутюняна.

Кроме того, еще с 2020 года в азербайджанском плену находятся несколько сот армянских военнопленных и гражданских лиц.