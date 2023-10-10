Вторник, 10 Октября 2023 17:17

АрмИнфо. Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в Нагорный Карабах в 2020 году, были скорректированы. Они будут адаптированы к новым реалиям. Об этом 10 октября в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат напомнила, что ситуация в Нагорном Карабахе за последний год кардинально изменилась. По ее словам, в октябре 2022 года премьер-министр Армении на саммите под эгидой ЕС в Праге признал регион Карабаха азербайджанской территорией, и переподтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июле текущего года.

"Таим образом, условия, при которых РМК был введен в регион в 2020 года, были серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после боестолкновений 19-20 сентября, деятельность наших миротворцев будет адаптирована. Собственно об этом недавно говорил и президент РФ", - сказала представитель МИД России.

В этой связи она проинформировала, что уже свернут ряд наблюдательских пунктов РМК в Нагорном Карабахе. Захарова добавила, что принципиальные вопросы, связанные с российскими миротворцами Москва обсуждает с Баку.

Касаясь возможности проведения трехсторонней встречи между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы, Захарова пообещала предоставить информацию, если такая договоренность будет достигнута.

Отметим, что ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин не исключил организации подобной встречи в Бишкеке на полях СМИД СНГ 12 октября, если Ереван даст такое согласие. Однако, уже вчера в МИД РА сообщили, что глава армянского внешнеполитического ведомства не поедет в Бишкек.