Вторник, 10 Октября 2023 17:16

АрмИнфо.10 октября министр внутренних дел РА Ваге Казарян встретился с главами делегаций широкомасштабных международных командно-штабных учений (HOPE FSX 2023), реализуемых в рамках программы <Комплексное управление землетрясениями в уязвимых районах Южного Кавказа посредством эффективного планирования, реагирования и совместных операций>.

Как сообщила пресс-служба МВД РА, приветствуя присутствующих, Ваге Казарян отметил, что учения, в которых приняли участие более трехсот спасателей из семи стран, являются важным событием для развития возможностей Армении в борьбе с природными и техногенными катастрофами. Министр высоко оценил работу стран-партнеров по организации учений и выразил особую благодарность Генеральному директорату ЕС по защите населения и операциям по оказанию гуманитарной помощи (DG-ECHO), организациям по защите населения и государственным ведомствам Грузии, Франции, Черногории, Кипра, Греции, а также руководящему составу программы.

Ваге Казарян подчеркнул, что ежедневная подготовка и высокая дисциплина являются одними из важнейших факторов спасательной работы, благодаря которым можно добиться наиболее эффективных операций, во главе угла которых заложена идея спасения человеческих жизней.

Министр пожелал участникам учений эффективной работы и выразил надежду, что сотрудничество в сфере защиты населения будет постоянным и взаимодополняющим.