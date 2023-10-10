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АрмИнфо.10 октября министр внутренних дел РА Ваге Казарян встретился с главами делегаций широкомасштабных международных командно-штабных учений (HOPE FSX 2023), реализуемых в рамках программы <Комплексное управление землетрясениями в уязвимых районах Южного Кавказа посредством эффективного планирования, реагирования и совместных операций>.
Как сообщила пресс-служба МВД РА, приветствуя присутствующих, Ваге Казарян отметил, что учения, в которых приняли участие более трехсот спасателей из семи стран, являются важным событием для развития возможностей Армении в борьбе с природными и техногенными катастрофами. Министр высоко оценил работу стран-партнеров по организации учений и выразил особую благодарность Генеральному директорату ЕС по защите населения и операциям по оказанию гуманитарной помощи (DG-ECHO), организациям по защите населения и государственным ведомствам Грузии, Франции, Черногории, Кипра, Греции, а также руководящему составу программы.
Ваге Казарян подчеркнул, что ежедневная подготовка и высокая дисциплина являются одними из важнейших факторов спасательной работы, благодаря которым можно добиться наиболее эффективных операций, во главе угла которых заложена идея спасения человеческих жизней.
Министр пожелал участникам учений эффективной работы и выразил надежду, что сотрудничество в сфере защиты населения будет постоянным и взаимодополняющим.
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|Лавров вновь обвинил Вашингтон и Брюссель в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Офис Омбудсмена Армении представил доклад о злодеяниях, совершенных ВС Азербайджана
|Председатель Сената Чехии выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Армении
|Эрдоган продолжает продавливать коридор через территорию Армении и требует от Ирана принять эти реалии
|ANCA призывает граждан США повлиять на руководство страны для прекращения пособничества геноцидальным действиям Азербайджана
|УВКБ ООН просит предоставить арцахским беженцам $97 миллионов помощи
|Еще одна потеря военнослужащего МО РА
|Сообщество выпускников Школы управления Сколково выступило с открытым обращением в поддержку Рубена Варданяна
|В Армению прибыло спецподразделение гражданской безопасности Франции для участия в учениях «HOPE 2023»
|Американский посредник находится в Баку
|Сейран Оганян: Арцах не пал бы, если бы у ставшего символом поражения, исчерпавшего себя морально правительства, хватило бы смелости уйти
|Директор музея Эребуни: Учебник истории Армении 7- ого класса написан наспех
|В 38 семьях вынужденных переселенцев из Арцаха родились дети
|Правозащитник: В Азербайджане нет независимой судебной системы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армения на СМИД СНГ в Бишкеке будет представлена на уровне замглавы МИД
|Новая миссия ООН направилась в Арцах
|Иранский законодатель: Азербайджан добился военного превосходства над Арменией, используя возможности внерегиональных стран и Израиля
|Егише Киракосян в Гааге примет участие в слушаниях по делу «Армения против Азербайджана»
|На сцене Гостеатра музыкальной комедии им. А.Пароняна состоялась премьера мюзикла «Влюбленные в Нью-Йорке»
|Москва: Россия активно помогает Еревану и Баку для достижения договоренности по Мегринскому маршруту
|Блок <Мать Армения> не будет участвовать в первом заседании новоизбранного Совета старейшин Еревана
|Михаил Галузин: Россия старается не монетизировать добро
|Экс-омбудсмен Армении представил доказательства обстрела гражданского населения со стороны азербайджанских ВС после нелепого заключения миссии ООН
|Замглавы МИД РФ: Наряду с трехсторонним заявлением, существовала джентльменская договоренность о том, что статус Карабаха будет определяться в будущем
|Москва рассматривает возможность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ
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|По инициативе Туркменистана создана принципиально новая концепция международного энергетического сотрудничества
|5 пациентов, пострадавших от взрыва на складе с ГСМ близ Степанакерта, переведены в медицинские центры США и Бельгии
|Дипломат: Армения ожидает вторжения Азербайджана "в течение нескольких недель"
|Армения не участвует в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" в Кыргызстане
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|СНБ Армении выявила очередной случай незаконной миграции граждан
|Гарибашвили: Всем трем странам Южного Кавказа нужно суметь самим решать вопросы региона и дальнейшего развития
|Конгрессмен: администрация США отныне будет занимать более жесткую позицию в отношении Азербайджана
|Посольство РА призывает граждан Армении в Израиле воздержаться от посещения южных регионов страны
|В Минобороны РФ подсчитали количество вооружения, сданного врагу со стороны АО Арцаха
|Мирзоян комиссару ЕС указал на необходимость исключить сохраняющуюся опасность применения силы в регионе
|МИД Армении не располагает информацией о наличии армян среди жертв событий в Израиле
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