Вторник, 10 Октября 2023 14:42

АрмИнфо.Власти Армении не только не могут защитить интересы Армении, но у них нет даже такой цели. Подобное мнение в ходе пресс-конференции 10 октября выразил председатель партии <Демократическая консолидация> Сурен Петросян.

<Мы видим, на сколько уступок мы пошли после войны, и которые все еще продолжаются. Мы видим, что власти Армении отказались от Арцаха , якобы в обмен на мир. Но этот тезис не имеет ничего общего с реальностью, и наоборот еще больше приближает нас к войне>, - сказал он.

Петросян обратил внимание на то, что в связи с позицией действующих властей по Арцаху, требования азербайджанской стороны растут - анклавы, коридор, репарации, обращение в международный суд и т.д. <Дальше, в качестве меры против страны - агрессора, будут введены ограничения для нашей армии и тотальный контроль над Республикой Армения. И это угроза не только для нашей государственности, но и идентичности. Мы фактически достигли того, что ставится под сомнение не только наш суверенитет, символика, но и вопрос существования>, - подчеркнул глава партии.

Он заметил, что отказ от Арцаха - это сродни окончательному отказу от системы безопасности и от потенциала для нашего восстановления. Петросян идентифицировал Арцах как ворота безопасности и ключевой компонент идентичности.

Роспуск Арцаха, по заверению депутата, не только противоречит международным правовым нормам, но и является антиконституционным. В этой связи он подчеркнул, что сегодня стоит задача восстановить конституционный лад Республики Арцах, поскольку его пытаются упразднить антиконституционными механизмами.

Петросян также заметил, что ряд документов в Евлахе (во время встречи представителей Степанакерта и Баку) были подписаны под давлением, и согласно международному праву могут быть отменены, поскольку противоречат двум венским конвенциям. <Весь этот процесс антиконституциональный>, - подчеркнул он. В этой связи Петросян призвал не закрывать страницу Арцаха, и держать этот вопрос в повестке.

В свою очередь эксперт по конституционному праву, кандидат юридических наук Вардан Айвазян представил процесс признания недействительным указ президента Арцаха о роспуске государства. По его словам, не существует института по роспуску государства, тем более со стороны главы Республики. <Надо быть благодарным президенту за нелогичный и антиконституционный документ, потому что он упрощает процесс признания его недействительным>, - сказал эксперт. Он пояснил, что Конституция Арцаха была принята посредством референдума со стороны народа, таким образом, она продолжает действовать, и ее действие можно остановить только новым референдумом и принятием новой Конституции.

Айвазян рассказал, что для признания указа президента недействительным, 1/5 депутатов Национального собрания Арцаха должны обратиться в Верховный суд Республики с соответствующим требованием.

Напомним, что 28 сентября 2023 года президент Республики Арцах Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. "Согласно указу, в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Кашатагскому (Лачинскому) коридору, и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха, принято решение: 1. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование. 2. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе. Данный Указ вступает в силу сразу после публикации", - говорится в сообщении пресс- службы президента НКР.