Вторник, 10 Октября 2023 13:30

АрмИнфо. Международная компания РУСАЛ готова оказать содействие переселенцам из Арцаха (Нагорного Карабаха) в переезде, приеме на работу и адаптации на своих промышленных предприятиях в России.

Компания приглашает следующих специалистов:

- наладчиков станков, операторов станков с программным обеспечением,

- электрогазосварщиков,

- наладчиков контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики,

- шахтеров, проходчиков,

- водителей карьерных самосвалов (перевозка горной массы),

- электролизников расплавленных солей,

- анодчиков в производстве алюминия,

- литейщиков цветных металлов

Заработная плата от 60000 руб. до вычета налогов, в зависимости от профессии и разряда, предоставляется социальный пакет и гарантированный отпуск.

Компания берет на себя:

расходы по релокации семьи (оплата всех расходов по переезду), обеспечивает жильем (100%-ная компенсация аренды жилья на весь период действия Трудового договора), оказывает помощь в трудоустройстве членов семьи, устройстве детей в школы и детские сады.

Города релокации:

Красноярск, Саяногорск, Дивногорск, Братск, Новокузнецк, Североуральск (Свердловская область), Ачинск (Красноярский край), Шелехов (Иркутская область), Кандалакша (Мурманская область), Сорск (Хакасия), с. Турунтаево (Бурятия).

Заинтересованные в трудоустройстве могут получить дополнительную информацию и подать заявку по телефонам +374-98-508-226 и +374-60-37-66-36, а также по телефону бесплатной линии для звонка внутри Армении 0 8000 1515.