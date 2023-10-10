Вторник, 10 Октября 2023 12:12

АрмИнфо.Тигран Авинян стал новым мэром Еревана. Это стало ясно по итогам состоявшегося 10 октября голосования в новоизбранном Совете старейшин столицы Армении.

Всего в голосовании приняли участие 37 членов Совета из 65. На заседании была выдвинута лишь кандидатура представителя правящей партии <Гражданский договор> Тиграна Авиняна, за которого проголосовали 32 члена Совета при 5 - против. Как и ожидалось, за избрание Авиняна мэром выступили партии <Республика> и <Общественный голос>. Последняя, кстати, постоянно позиционировала себя, как оппозиционная политическая сила.

В своем выступлении новоизбранный мэр, поблагодарив ереванцев за выбор, заметил, что в итоге восторжествовали честность и

справедливость. Авинян подчеркнул, что демократические ценности в Армении создают важнейшую институциональную основу для развития страны и Еревана.