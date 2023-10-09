Понедельник, 9 Октября 2023 18:27

АрмИнфо.В 38 семьях вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха родились дети, 14 - в Ереване, 24 - в регионах, РА, сообщила 9 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

По ее словам, в настоящее время в медицинских центрах Армении лечение получают 278 вынужденных переселенцев. Состояние 95 оценивается как тяжелое, а 11 - крайне тяжелое. Кроме того, в больницах получают лечение семь детей, их состояние - средней тяжести.

В амбулатории или поликлиники уже обратились 16 448 человек или 16,5% вынужденных переселенцев. Они были приписаны к тому или иному первичному медучреждению. Их обслуживание осуществляется в рамках госзаказа. Свыше 9 тыс. детей уже ходят в школу.

Около 52 600 человек уже получили единовременную помощь в размере 100 тыс драмов на неотложные нужны.

Напомним, что в Армению из Арцаха были насильственно перемещены 100 тыс 632 человек. Ранее анонсировалось, что с 1 октября на покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынуждено перемещенной из Нагорного Карабаха, будет выделено по 40 тысяч драмов (около 100 долларов) в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов будет выделено на оплату коммунальных услуг. Программа будет действовать не менее 6 месяцев и охватит всех перемещенных граждан, вне зависимости от возраста, за исключением находящихся в спеццентрах, и тех, у кого есть недвижимость в Армении.