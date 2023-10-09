Понедельник, 9 Октября 2023 18:17

АрмИнфо.Офис Омбудсмена Азербайджана имеет международный статус В, что подразумевает ненадлежащее соблюдение Парижских принципов и отсутствие независимости. Об этом в ходе пресс-конференции заявила представитель интересов армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека, руководитель Центра международного и сравнительного права Сирануш Саакян.

<Таким образом, они не могут дать объективные оценки, особенно в отношении армян, которые удостаиваются системной дискриминации и ненависти среди азербайджанской общественности>, - подчеркнула она.

Время от времени появляются сообщения о визите азербайджанского Омбудсмена к удерживаемым лицам. Но надеяться на достоверную информацию о состоянии задержанных не приходится, поскольку вся правозащитная система Азербайджана зависит от государства. Правозащитник также обратила внимание на то, что без каких-либо обоснований создаются препятствия для встречи политических и военных деятелей Арцаха с представителями Международного комитета Красного Креста.

Саакян отметила, что по части защиты армянских военнопленных всегда были вовлечены адвокаты из офиса Защитника, которые действовали в противовес профессиональной этике и принципам правосудия, и не обеспечивали реальную защиту. В этой связи она передала разговоры с армянскими военнопленными, которые сообщили, что правозащитники их не посещали, более того, как правило, своих адвокатов наши военные видели уже в зале заседания суда. <Не было согласованной защиты, а их вовлечение было формальным>, - подчеркнула она.

Правозащитник заметила в этой связи, что адвокатская система Азербайджана имеет ряд вызовов, в частности, по ее словам, сложности у адвокатов возникают при защите политических оппонентов. Тех адвокатов, которые осуществляли профессиональную деятельность - лишили лицензии, то есть азербайджанское государство, по ее словам, очень эффективно решает вопросы с неугодными адвокатами.

Учитывая вышесказанное, Саакян отметила, что не имеет каких-либо ожиданий положительных в вопросах защиты армянских граждан в судах Азербайджана, но не из-за оказания непрофессиональных услуг, а потому что в Азербайджане в целом отсутствует независимая судебная система.

При этом она указала на некоторые подвижки в вопросе выбора адвокатов. Если ранее всем армянским военнопленным со стороны государства бесплатно предоставляли услуги адвоката, то в случае должностных лиц - позволяется выбрать самостоятельно защиту среди всех, в том числе частных адвокатов, лицензированных в азербайджанском государстве.

Напомним, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистра (2007-2018) Араика Арутюняна. Все они арестованы сроком на 4 месяца.-0-

Отметим, что до сих пор не известно точное количество армянских военнопленных, удерживаемых в Баку после 44-дневной широкомасштабной военной агрессии против Нагорного Карабаха. Власти АР подтверждают наличие у них около трех десятков армянских военнопленных. Правозащитник сообщают о нескольких сотнях. Многие из них по надуманным статьям приговорены к длительным срокам заключения карманными судами Азербайджана. Известно, что армянские военнопленные подвергаются жесткому обращению в плену, и всё это происходит на фоне молчания и бездействия международного сообщества.