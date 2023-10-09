Понедельник, 9 Октября 2023 16:02

АрмИнфо."Иран хочет решить проблемы Азербайджана и Армении в рамках диалога". Об этом заместитель председателя комитета по внешней политике и национальной безопасности Исламского парламента Ирана Шахриар Гейдари рассказал в интервью Клубу молодых журналистов касаясь истоков нагорно-карабахского конфликта.

<В настоящее время Нагорный Карабах является спорной территорией между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанская Республика добилась военного превосходства над Арменией, используя возможности внерегиональных стран и сионистского режима, но это не позволяет ей оккупировать всё, что она хочет>,- отметил он.

"Карабах традиционно принадлежит Армении, бегство людей в Армению происходит из-за обстрелов и атак азербайджанской армии, и это не означает, что армяне в Нагорном Карабахе утратили свою сущность и идентичность, потому что традиционно Карабах всегда принадлежал и принадлежит в Армению>, -отметил он, добавив, что Азербайджан поставил Нагорный Карабах в тяжелое положение.

Он обратил внимание, что Арцах находится в осаде с четырех сторон.

Заместитель председателя комитета по внешней политике и национальной безопасности парламента отметил: <Территории, которые ранее были оккупированы Арменией и большая часть которых принадлежала Азербайджанской Республике, были возвращены Баку до недавних конфликтов, но, безусловно, если Азербайджан попытается следовать той же процедуре, то ей придется оставаться вовлеченной в нежелательные войны, навязанные сионистским режимом, Турцией и США, в течение многих лет>.

По его словам, нерегиональные страны стремятся эксплуатировать ресурсы Кавказа, новые коридоры и использовать территорию Азербайджанской Республики, чтобы присоединиться к Европе, через геополитические страдания.

<Правительство Армении было вынуждено передать Нагорный Карабах Азербайджану, поскольку у последнего военное превосходство. Конечно, следует сказать, что у Армении есть проблемы с Азербайджаном, сионистским режимом и Турцией", - сказал Гейдари.

<В последние 30 лет, поскольку у Азербайджана не было возможности вести войну против Армении, он предоставил большую привилегию сионистскому режиму, США, Великобритании и Турции, чтобы через них вернуть Карабах>, - подытожил он.