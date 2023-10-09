Понедельник, 9 Октября 2023 13:16

АрмИнфо. Россия активно помогаем азербайджанским и армянским партнерам в том, чтобы достичь договоренности по Мегринскому маршруту. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра иностранных дел России, курирующий отношения со странами СНГ, Михаил Галузин.

Так на уточнение, что есть ли какие-то подвижник по вопросу разблокировки транспортных и экономических связей в регионе, Галузин, в частности, сказал: "2 июня этого года, когда состоялось крайнее заседание трехсторонней рабочей группы, стороны констатировали заметный прогресс в продвижении к разблокированию транспортных коммуникаций. Но мы считаем, что разблокирование транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, а именно создание Мегринского маршрута, который связал бы основную территорию Азербайджана с Нахиджеваном"

На уточнение, он имеет ввиду так называемый "Зангезурский коридор", Галузин, отметил: "Все-таки речь идет о железной дороге по территории Армении, поэтому я позволил себе использовать название Мегринский маршрут. Да, в Азербайджане это называется Зангезурский коридор. Скажем так, чтобы эта формулировка устраивала всех - мы активно помогаем нашим азербайджанским и армянским партнерам в том, чтобы достичь договоренности. Считаем, что эта договоренность будет очень важным фактором общей стабилизации в Закавказье".

По его словам, эти договоренность будет способствовать экономическому развитию всех закавказских государств, потому что Армения в этом случае получит возможность стать транспортно-логистическим хабом, укрепит и расширит свои транспортные связи и с Азербайджаном, и с Турцией, и с Россией.

"Азербайджан получит возможность бесперебойного ритмичного транспортного сообщения между двумя частями страны. И общая стабилизация ситуации в Закавказье послужит укреплению основ доверия между Арменией и Азербайджаном на будущее. Так что мы настроены и дальше продвигать эти консультации в рамках трехсторонней рабочей группы", - подчеркнул он.

На уточнение, насколько обоснованы опасения в Ереване о том, что после Нагорного Карабаха будет новая война - как раз за этот коридор через Сюникскую область и как в этих условиях можно разрешить противоречия между Арменией и Азербайджаном, Галузин выразил убеждение, что их можно решить только продолжением переговоров и нахождением взаимоприемлемых решений, если говорить теоретически.

"А практически мы исходим из того, что должна и дальше собираться трехсторонняя рабочая группа, возглавляемая с каждой из сторон заместителями председателей правительств, и продолжать дискуссию с участием с каждой стороны представителей всех компетентных государственных структур, которые, так или иначе, связаны с обсуждаемой проблематикой. И разумеется, все должно делаться в рамках международного права. Но, что касается обозначенного вами опасения, что возможны какие-то военные действия, то все-таки Россия исходит из того, что все проблемы желательно решать политико-дипломатическим путем", - резюмировал он.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено договоренностями, завершившими вторую карабахскую войну в ноябре 2020 года.