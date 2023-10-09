Понедельник, 9 Октября 2023 13:14

АрмИнфо. Блок <Мать Армения> не будет участвовать в первом заседании новоизбранного Совета старейшин Еревана.

"В связи с отсутствием консенсуса по единому кандидату на пост мэра Еревана от оппозиционных сил, блок "Мать Армения", как было объявлено ранее, не будет участвовать в первом заседании новоизбранного Совета старейшин Еревана, которое состоится 10 октября>, - говорится в

заявлении блока.

Авторы заявления призывают другие оппозиционные силы, которые завоевали голоса избирателей и преодолели проходной порог, бойкотировать заседание, тем самым, исключив возможность воспроизводства в столице правящей партии <Гражданский договор> и создав предпосылки для проведения новых выборов в Ереване.

Напомним, что по итогам выборов в Совет старейшин, которые состоялись 17 сентября, партия <Гражданский договор> во главе с нынешним вице­мэром Тиграном Авиняном получила 24 мандата из 65, партия <Национальный прогресс>, ведомая экс- мэром армянской столицы Айком Марутяном, завоевала 14 мандатов, партия <Республика>, возглавляемая экс-премьером Арамом Саркисяном и бывшим министром юстиции РА Артаком Зейналяном - 8 мандатов и партия <Общественный голос> во главе со скандальным блогером Варданом Гукасяном - 7 голосов. Всего в выборах участвовало 13 политических партия и блок. Ни одной из сил не удалось набрать более 50%, поэтому мэр может быть избран только в коалиции. Ранее Вардан Гукасян уже сообщал, что возглавляемая им партия примет участие в завтрашнем заседании. <Робо-сержевский клан не должен усилить свои позиции. Я, как оппозиционер, предпочитаю, чтобы они не усилились>, - заявил он. По сути, это означает, что данная политическая сила не будет бойкотировать заседание. То же самое касается и партии <Республика>. Теперь, если <Общественный голос> пойдет на заседание 10 октября вместе с партиями <Гражданский договор> и <Республика>, и будет выдвинут только один кандидат, то для того, чтобы стать мэром, кандидату понадобится лишь 27 голосов. В настоящее время, судя по раскладу сил, правящей партии не хватает всего трех голосов, и в данном случае ключевое значение будет иметь то, как проголосует партия <Республика>.