Понедельник, 9 Октября 2023 13:12

АрмИнфо.Экс-омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал видеоматериалы, подтверждающие обстрел гражданской инфраструктуры и населения со стороны азербайджанских ВС 19 сентября. Соответствующие доказательства Татоян опубликовал на своей странице в Фейсбук, сообщив, что кадры запечатлены в арцахском селе Чаректар.

<Собрав различные небольшие видео, мы смогли обосновать, что азербайджанские военнослужащие стреляли по домам мирных жителей, точно зная, что люди не покинули свои дома>, - написал он

Экс-обмудсмен подчеркнул в этой связи, что вследствие последней азербайджанской агрессии в Арцахе было убито 18 человек, в том числе 6 детей.

Видео доступно по следующей ссылке: https://www.facebook.com/100017676420633/videos/266698479674063

Напомним, что Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане вечером 1 октября подвела итоги своего однодневного визита в Нагорный Карабах. В распространенном заявлении наблюдатели отмечают, что, по полученным ими данным, в Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1 тыс. армян. "Миссия потрясена тем, как внезапно местные жители покинули свои дома, а также страданиями, которые могли стать причиной", - c цинизмом заявили в миссии ООН. Дальше больше, чиновники ООН заявляют, что "ни от опрошенных среди местного населения, ни от своих собеседников они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия". Авторы заявления также отмечают, что "в тех местах, которые они посетили, они не обнаружили повреждений или разрушений гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также погибший скот или домашних животных". "На данном этапе сложно понять, намерено ли местное население вернуться. Ясно, что есть необходимость укрепления доверия, а это требует времени и усилий со всех сторон", - подчеркивает команда международной структуры, заверяя, что ООН "готова поддержать оставшееся [в Нагорном Карабахе] население и тех, кто хочет вернуться".

Согласно заявлению, представители ООН в ходе однодневного визита побывали в Акне, Степанакерте и Кашатагском (Лачинском) коридоре. Согласно сообщению, доступ наблюдателей в сельские населенные пункты "был ограничен" На фоне многочисленных фото, видеокадров бесчинства азербайджанских ВС на территории Арцаха, данное заявление миссии ООН больше напоминало бред, чем реальный непредвзятый отчет с места событий.