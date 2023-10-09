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 Понедельник, 9 Октября 2023 13:11
Марианна Мкртчян

Москва рассматривает возможность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ

Москва рассматривает возможность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ

АрмИнфо.Москва рассматривает возможность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ. Об этом заявил в интервью РБК заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался. Мы надеемся, что такие контакты будут продолжены. Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ", - отметил он.

По его словам, азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. "И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах", - добавил Галузин.

Касаясь западного посредничества, российский дипломат выразил убеждение, что это Армении и Азербайджану решать, в каком составе им удобнее вести дискуссии.  "Как мы видим, Евросоюз не столько озабочен урегулированием, сколько тем, чтобы вытеснить из региона Россию. И в этом я вижу часть общезападного курса на то, чтобы достичь недостижимое - того, что они пытаются называть международной изоляцией России. Это одно из проявлений такого курса.

Россия на протяжении многих-многих лет прилагает усилия к урегулированию этого застарелого конфликта. Осенью 2020 года мы были ключевыми посредниками при выработке трехсторонних договоренностей. Все треки, которые были обозначены в этих договоренностях, были подхвачены Евросоюзом и США. Но таким образом, будто Россия к ним не имеет ни малейшего отношения. Дальше пошли дискуссии на так называемой брюссельской площадке, где армянское руководство коренным образом изменило свою позицию и признало Карабах частью Азербайджана, не вспомнив при этом о правах и безопасности карабахских армян. И Евросоюз вместо того, чтобы помогать урегулированию, а не пользоваться нашими наработками в своих конъюнктурных интересах, обвиняет Россию во всех смертных грехах в контексте событий 19 сентября", - сказал Галузин.

При этом он добавил, что Запад заявляет о готовности предоставить площадку, но при этом совершенно игнорируют пожелания других участников. "То есть Евросоюз считает для себя возможным диктовать другим, кто может участвовать, а кто нет.  Это тактика абсолютно менторская, колониальная, игнорирующая законные права и интересы других участников международного общения. А это, как известно, равноправные суверенные государства, потому что принцип суверенного равенства закреплен в уставе ООН", - заявил замглавы МИД РФ.

На уточнение, могут ли всё же Евросоюз, США и Россия вместе работать по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, принимая во внимание встречу в Стамбуле представителей трех стран, Галузин заявил, что могут, но при том понимании, что Евросоюз и США не будут перехватывать российские наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно- азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России.

"Именно под таким углом мы подходим к контактам с Евросоюзом и США по этому вопросу.

Не соглашусь с вами в том, что мы ведем речь о какой-то конкуренции. Есть модальности мирного урегулирования, выработанные между Россией, Азербайджаном и Арменией в 2020 году и в последующие два года. И если Евросоюз и США хотят помочь их реализации, то, конечно же, мы не будем этому противодействовать. Но если речь пойдет о том, чтобы воспользоваться российскими наработками и действовать без России, понятное дело, что такой подход нас устроить не может", - подчеркнул российский дипломат.

Касаясь реалистичности подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку до конца 2023 года, Галузин обратил внимание, что дипломатия и математика не всегда сочетаются, поэтому я бы не стал сейчас говорить о каких-то процентах, долях и тому подобном.

"Подготовка и подписание мирного договора - это одна из важных частей составных той "дорожной карты" урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, которая была выработана лидерами России, Азербайджана и Армении.  Мы всегда были и остаемся готовыми помогать Азербайджану и Армении в выработке этого документа на взаимоприемлемой основе, с тем чтобы это действительно был документ, гарантирующий устойчивое, сбалансированное, долгосрочное мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном.

Мы исходим из необходимости четкой фиксации в мирном договоре темы обеспечения надежных прав и безопасности армянского населения Карабаха и представили сторонам определенные идеи на этот счет. Надеемся, что они окажутся востребованными, как окажется востребованной и наша точка зрения о том, что нужны механизмы поддержки дальнейшей реализации подписанного мирного договора. Такой механизм, который не наносил бы ущерба суверенитету и независимости Армении и Азербайджана", - сказал он. 

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