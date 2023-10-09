Понедельник, 9 Октября 2023 13:09

АрмИнфо.Всем очевидно, что МУС не имеет ничего общего с правосудием в аутентичном понимании этого слова. Об этом заявил в интервью РБК заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, касаясь ратификации РА Римского статута.

Галузин считает, что это политизированная прозападная структура, выполняющая заказы по уголовному преследованию неугодных Западу фигур. "Этот суд некоторое время назад издал ордера на арест представителей высшего российского руководства. Замечу в скобках, что, конечно же, эти ордера абсолютно юридически ничтожны. На фоне абсолютно политизированной враждебной позиции МУС в отношении России и ее руководства наш союзник Армения принимает решение о том, чтобы статут этого суда ратифицировать. Как мы должны воспринимать подобный шаг? Только как, мягко говоря, недружественный.

Мы рассчитывали, что Армения воздержится от такого шага. Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут. В этой парадигме я не вижу возможностей для того, чтобы всерьез относиться к тому предложению Армении", - сказал он.

Касаясь возможности заключить некий двусторонний документ между Ереваном и Москвой, о чем заявила армянская сторона, Галузин, в частности, сказал: "Еще раз повторяю, вы цитируете предложение армянской стороны о том, чтобы на фоне абсолютно неправовых, несправедливых, политизированных действий МУС, выразившихся в издании так называемых ордеров, мы бы искали для себя какие-то способы обезопаситься от априори неправовых решений, которые мы не приемлем. Речь об этом. И в этом контексте мы считаем присоединение нашего союзника Армении к Римскому статуту на фоне наличия упомянутых ордеров абсолютно недружественным шагом. Тут я не вижу поля для диалога".

На уточнение, то есть никаких консультаций на этот счет в дальнейшем не предвидится, дипломат отметил, что консультации были и РФ высказала определенные предложения. "Но, судя по всему, либо в Ереване над ними еще думают, либо решили не принимать", - сказал Галузин, при этом не раскрыв детали о каких предложениях идет речь.

Национальное Собрание РА на заседании 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Киракосян заметил, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления, совершенные в Арцахе, где фактически произошла насильственная депортация населения, а также за агрессию против Армении. Без наличия данного документа у Армении практически не было механизмов по привлечению Баку к ответственности.

В Москве негативной расценили данный шаг Армении.

Добавим, что 17 марта текущего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ